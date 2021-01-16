"كراني": اليوم كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد
خبير الأرصاد: العاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير
أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن كل الأجواء اليوم الخميس تحت الدفء وحتى الغد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد.
وأضاف: فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية.. بعدها تغطي الشمال، والعاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير.
وتابع: الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكوّن صقيع، واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.
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الرياض
"كراني": اليوم كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-16
أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن كل الأجواء اليوم الخميس تحت الدفء وحتى الغد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد.
وأضاف: فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية.. بعدها تغطي الشمال، والعاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير.
وتابع: الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكوّن صقيع، واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
03:36 PM
"كراني": اليوم كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد
خبير الأرصاد: العاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير
أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن كل الأجواء اليوم الخميس تحت الدفء وحتى الغد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد.
وأضاف: فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية.. بعدها تغطي الشمال، والعاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير.
وتابع: الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكوّن صقيع، واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.