وتابع: الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكوّن صقيع، واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.

وأضاف: فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية.. بعدها تغطي الشمال، والعاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد.

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن كل الأجواء اليوم الخميس تحت الدفء وحتى الغد.

"كراني": اليوم كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-16 أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن كل الأجواء اليوم الخميس تحت الدفء وحتى الغد. وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد. وأضاف: فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية.. بعدها تغطي الشمال، والعاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير. وتابع: الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكوّن صقيع، واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 03:36 PM

"كراني": اليوم كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد خبير الأرصاد: العاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير





A A A





12 مشاركة

أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن كل الأجواء اليوم الخميس تحت الدفء وحتى الغد.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الخميس كل الأجواء تحت الدفء وحتى الغد.

وأضاف: فجر السبت يبدأ تعمق كتلة باردة (أوروبية قطبية) على الشمالية الغربية والغربية.. بعدها تغطي الشمال، والعاصمة على موعد بعودة البرودة 20 يناير.

وتابع: الخميس23 يناير أقصى مدى لتمدد البرودة مع تكوّن صقيع، واحتمالية ثلوج أو أمطار ثلجية على الشمال.