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"واشنطن" تهدد أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور إقرار تمديد الحظر

تعهدت بفرض عقوبات "كاملة" في إنذار على لسان مبعوثها الخاص بملف طهران

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض العقوبات الأمريكية "كاملةً" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، جاء الإنذار على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز خلال إفادة صحافية بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيها إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس الماضي لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادًا إلى تفسيرها القانوني لبند في الاتفاق النووي.

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"واشنطن" تهدد أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور إقرار تمديد الحظر
سبق

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض العقوبات الأمريكية "كاملةً" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، جاء الإنذار على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز خلال إفادة صحافية بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيها إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس الماضي لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادًا إلى تفسيرها القانوني لبند في الاتفاق النووي.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
12:21 AM

"واشنطن" تهدد أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور إقرار تمديد الحظر

تعهدت بفرض عقوبات "كاملة" في إنذار على لسان مبعوثها الخاص بملف طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، بفرض العقوبات الأمريكية "كاملةً" على أي شركة سلاح دولية تعقد صفقات مع إيران فور أن يتقرر تمديد حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، جاء الإنذار على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بملف إيران إليوت أبرامز خلال إفادة صحافية بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال فيها إن الولايات المتحدة ستعود للمنظمة الدولية الأسبوع القادم لمحاولة إعادة فرض العقوبات على إيران.

وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض محاولة أمريكية في 14 أغسطس الماضي لتمديد حظر دولي على توريد السلاح لإيران إلى ما بعد انقضاء أجل الحظر الحالي في أكتوبر، غير أن الولايات المتحدة ماضية في مساعيها استنادًا إلى تفسيرها القانوني لبند في الاتفاق النووي.

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