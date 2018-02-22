السعودية تعبر عن قلقها العميق من هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية

مصدر مسؤول شدد على ضرورة وقف العنف وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية العميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك.

وشدد المصدر على ضرورة وقف النظام السوري للعنف وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.