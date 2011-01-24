صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يبتز فتاة ويهددها بإساءة السمعة، فقد تم القبض عليه، وفقاً لما ورد للأجهزة الأمنية من بلاغات، وإيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة العامة
اتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يبتز فتاة ويهددها بإساءة السمعة، فقد تم القبض عليه، وفقاً لما ورد للأجهزة الأمنية من بلاغات، وإيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
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شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة العامةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-24
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
07:31 PM
شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة العامة
اتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يبتز فتاة ويهددها بإساءة السمعة، فقد تم القبض عليه، وفقاً لما ورد للأجهزة الأمنية من بلاغات، وإيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.
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