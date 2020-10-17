جراحة مستشفى بيشة تتمكن من إعادة عين مصاب بحادث مروري

استعاد الرؤية وحالته الصحية مستقرة

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، من إعادة عين مواطن في العقد الرابع من العمر إلى وضعها الطبيعي إثر تعرضه لحادث مروري.

وقالت صحة بيشة، إن المصاب حضر لطوارئ المستشفى متأثرًا بإصابات متفرقة في الوجه والفكين، وخضع بقسم الطوارئ لعمل الأشعة والتحاليل اللازمة.

وبعد الاطلاع على الفحوصات الطبية قرر الفريق الطبي إدخال المصاب إلى قسم العمليات، لوجود كسور عدة بقاع العين وعظمة الوجنة، وكانت توجد ازدواجية في الرؤية لدى المريض، ثم أجريت له العملية لرد الكسور إلى وضعها الطبيعي بوضع شرائح للكسور في الوجه وإعادة العين إلى مكانها الطبيعي.

يذكر أن المصاب استعاد الرؤية وحالته الصحية مستقرة وتماثل للشفاء بعد المتابعة والرعاية الطبية، وسمح له بمغادرة المستشفى.