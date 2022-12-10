تدشين مبادرة إفطار صائم عن شهداء الحد الجنوبي

نفذها فريق "إحسان" بمنتزه الردف بالطائف

نفذ فريق إحسان الطائف التطوعي، مساء أمس الخميس، مبادرة إفطار صائم عن شهداء الحد الجنوبي في منتزه الردف، بمشاركة عدد من أبطال الصفوف الأمامية في الحد الجنوبي.

وقام فريق "إحسان" بوضع "جدارية كلمة وفاء" حيث عبّر الزوار من خلالها عن مشاعرهم تجاه أبطال الحد الجنوبي الشهداء نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.

وقال قائد فريق إحسان إن هذه المبادرة هي رسالة لأسر الشهداء عرفانًا وتقديرًا لكل من قدموا أرواحهم فداءً لدينهم ووطنهم وحماية لحدود بلادهم والدفاع عن الحق ونصرته لتكون صدقة عنهم وتذكيرًا بأن مواقفهم الخالدة لا تُنسى.