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"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

هذا هو سلاحنا.. متحدث "الصحة": لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في إصابات كورونا

قال: منحنى الإصابات يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات، وهناك محافظات نلاحظ ذلك الارتفاع بها".

وأضاف، اليوم الأحد، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وتابع: لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات.

وحول اللقاح قال "العبدالعالي": تجاوز عدد متلقي لقاح #كورونا 541 ألفاً في مختلف مناطق #المملكة، وأخذ اللقاح والاستمرار في الاحترازات سلاحنا لتجاوز الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا هو سلاحنا.. متحدث "الصحة": لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في إصابات كورونا
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات، وهناك محافظات نلاحظ ذلك الارتفاع بها".

وأضاف، اليوم الأحد، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وتابع: لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات.

وحول اللقاح قال "العبدالعالي": تجاوز عدد متلقي لقاح #كورونا 541 ألفاً في مختلف مناطق #المملكة، وأخذ اللقاح والاستمرار في الاحترازات سلاحنا لتجاوز الجائحة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:01 PM

هذا هو سلاحنا.. متحدث "الصحة": لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في إصابات كورونا

قال: منحنى الإصابات يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "لا نزال نرصد ارتفاعاً في تسجيل الإصابات، وهناك محافظات نلاحظ ذلك الارتفاع بها".

وأضاف، اليوم الأحد، خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جداً، يجب أن نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة.

وتابع: لم نصل حتى الآن لمستوى الاستقرار في معدل الإصابات.

وحول اللقاح قال "العبدالعالي": تجاوز عدد متلقي لقاح #كورونا 541 ألفاً في مختلف مناطق #المملكة، وأخذ اللقاح والاستمرار في الاحترازات سلاحنا لتجاوز الجائحة.

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