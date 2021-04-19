النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متخصص: ما أُشيع عن اكتشاف علاج للسكري بالخلايا الجذعية مضلل

أكد أن الرسالة المتداولة قديمة ويرجع تاريخها إلى 7 أعوام مضت

حذر أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا،

مرضى السكري من متابعة أي رسائل تدعو مرضى السكري لإجراء زراعة الخلايا الجذعية للعلاج نهائيًا من داء السكري وتفادي مضاعفاته.

وأوضح الآغا أن رسالة "هارفرد" المتداولة بشأن اكتشاف علاج للسكري عن طريق تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياسية وحققت "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي هي رسالة قديمة تداولها الناس قبل سبع سنوات، وبدأ تداولها من جديد الآن لتضليل مرضى السكري والمهتمين بالشأن الطبي.
وأوضح أن كل ذلك يتنافى مع مبادئ العلم وأخلاقياته، مشدّدًا على أنه لا جديد في هذا المجال إلى الآن.

ودعا أفراد المجتمع وخصوصًا مرضى السكري بعدم تداول مثل هذه الرسائل والرجوع إلى أطبائهم للتأكد من حقيقة الرسالة ومحتواها وما تتضمنه من معلومات.

وقال: كما هو معلوم أن مرضى السكري ينتظرون أي بارقة أمل في إنهاء معاناتهم مع داء السكري، وبالتالي فإن هناك من يستغل هذا الجانب ويبدأ في الترويج عن الخلايا الجذعية وغير ذلك، مستغلًا حاجة المرضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الأغا": الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية لعلاج السكري تعطي آمالاً كبيرة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي يتوجب بذله قبل تحقيقها، فهناك تحديات تقنية لابد من التغلب عليها أولاً قبل البدء في تطبيق هذه الاكتشافات في العيادات الطبية.

وأردف: مع أن هذه التحديات كبيرة وصعبة إلا أنها ليست مستحيلة، فخبراء البحث الطبي يعتقدون أن الخلايا الجذعية قادرة على تغيير تاريخ الأمراض البشرية عن طريق استخدامها لإصلاح نسيج متخصص أو عن طريق دفعها للنمو بشكل عضو حيوي معين.

وتابع: على الرغم من هذا فإن هذه الأبحاث تثير العديد من المخاوف الأخلاقية والإنسانية، مما اضطر العديد من الدول لوضع تشريعات تحدد هذه الأبحاث.

وجاء في الرسالة المتداولة: "خبر مفرح عالمي لكل مريض، علاج نهائي لمرض السكر بواسطة زرع الخلايا الجذعية المنتجة للأنسولين وإلغاء استخدام إبر الأنسولين اليومي وهذا العلاج الجديد سوف ينتشر في جميع دول العالم دون استثناء، وهذا الاكتشاف تم في مركز أبحاث جامعة هارفارد الأمريكية بفريق طبي أكثر من 25 سنة من الأبحاث للاكتشاف النهائي عن طريق زراعة خلايا الجذعية وينشط وينتج الأنسولين طبيعيًا في جسم الإنسان بدون أدوية، وهذا خبر نهائي من جامعة هارفارد سوف تعلنها رسميًا للعالم بشكل نهائي والاستغناء عن حقن الأنسولين اليومية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متخصص: ما أُشيع عن اكتشاف علاج للسكري بالخلايا الجذعية مضلل
سبق

حذر أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا،

مرضى السكري من متابعة أي رسائل تدعو مرضى السكري لإجراء زراعة الخلايا الجذعية للعلاج نهائيًا من داء السكري وتفادي مضاعفاته.

وأوضح الآغا أن رسالة "هارفرد" المتداولة بشأن اكتشاف علاج للسكري عن طريق تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياسية وحققت "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي هي رسالة قديمة تداولها الناس قبل سبع سنوات، وبدأ تداولها من جديد الآن لتضليل مرضى السكري والمهتمين بالشأن الطبي.
وأوضح أن كل ذلك يتنافى مع مبادئ العلم وأخلاقياته، مشدّدًا على أنه لا جديد في هذا المجال إلى الآن.

ودعا أفراد المجتمع وخصوصًا مرضى السكري بعدم تداول مثل هذه الرسائل والرجوع إلى أطبائهم للتأكد من حقيقة الرسالة ومحتواها وما تتضمنه من معلومات.

وقال: كما هو معلوم أن مرضى السكري ينتظرون أي بارقة أمل في إنهاء معاناتهم مع داء السكري، وبالتالي فإن هناك من يستغل هذا الجانب ويبدأ في الترويج عن الخلايا الجذعية وغير ذلك، مستغلًا حاجة المرضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الأغا": الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية لعلاج السكري تعطي آمالاً كبيرة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي يتوجب بذله قبل تحقيقها، فهناك تحديات تقنية لابد من التغلب عليها أولاً قبل البدء في تطبيق هذه الاكتشافات في العيادات الطبية.

وأردف: مع أن هذه التحديات كبيرة وصعبة إلا أنها ليست مستحيلة، فخبراء البحث الطبي يعتقدون أن الخلايا الجذعية قادرة على تغيير تاريخ الأمراض البشرية عن طريق استخدامها لإصلاح نسيج متخصص أو عن طريق دفعها للنمو بشكل عضو حيوي معين.

وتابع: على الرغم من هذا فإن هذه الأبحاث تثير العديد من المخاوف الأخلاقية والإنسانية، مما اضطر العديد من الدول لوضع تشريعات تحدد هذه الأبحاث.

وجاء في الرسالة المتداولة: "خبر مفرح عالمي لكل مريض، علاج نهائي لمرض السكر بواسطة زرع الخلايا الجذعية المنتجة للأنسولين وإلغاء استخدام إبر الأنسولين اليومي وهذا العلاج الجديد سوف ينتشر في جميع دول العالم دون استثناء، وهذا الاكتشاف تم في مركز أبحاث جامعة هارفارد الأمريكية بفريق طبي أكثر من 25 سنة من الأبحاث للاكتشاف النهائي عن طريق زراعة خلايا الجذعية وينشط وينتج الأنسولين طبيعيًا في جسم الإنسان بدون أدوية، وهذا خبر نهائي من جامعة هارفارد سوف تعلنها رسميًا للعالم بشكل نهائي والاستغناء عن حقن الأنسولين اليومية".

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
05:11 PM

متخصص: ما أُشيع عن اكتشاف علاج للسكري بالخلايا الجذعية مضلل

أكد أن الرسالة المتداولة قديمة ويرجع تاريخها إلى 7 أعوام مضت

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
960

حذر أستاذ طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بكلية الطب ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا،

مرضى السكري من متابعة أي رسائل تدعو مرضى السكري لإجراء زراعة الخلايا الجذعية للعلاج نهائيًا من داء السكري وتفادي مضاعفاته.

وأوضح الآغا أن رسالة "هارفرد" المتداولة بشأن اكتشاف علاج للسكري عن طريق تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا بنكرياسية وحققت "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي هي رسالة قديمة تداولها الناس قبل سبع سنوات، وبدأ تداولها من جديد الآن لتضليل مرضى السكري والمهتمين بالشأن الطبي.
وأوضح أن كل ذلك يتنافى مع مبادئ العلم وأخلاقياته، مشدّدًا على أنه لا جديد في هذا المجال إلى الآن.

ودعا أفراد المجتمع وخصوصًا مرضى السكري بعدم تداول مثل هذه الرسائل والرجوع إلى أطبائهم للتأكد من حقيقة الرسالة ومحتواها وما تتضمنه من معلومات.

وقال: كما هو معلوم أن مرضى السكري ينتظرون أي بارقة أمل في إنهاء معاناتهم مع داء السكري، وبالتالي فإن هناك من يستغل هذا الجانب ويبدأ في الترويج عن الخلايا الجذعية وغير ذلك، مستغلًا حاجة المرضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الأغا": الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية لعلاج السكري تعطي آمالاً كبيرة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي يتوجب بذله قبل تحقيقها، فهناك تحديات تقنية لابد من التغلب عليها أولاً قبل البدء في تطبيق هذه الاكتشافات في العيادات الطبية.

وأردف: مع أن هذه التحديات كبيرة وصعبة إلا أنها ليست مستحيلة، فخبراء البحث الطبي يعتقدون أن الخلايا الجذعية قادرة على تغيير تاريخ الأمراض البشرية عن طريق استخدامها لإصلاح نسيج متخصص أو عن طريق دفعها للنمو بشكل عضو حيوي معين.

وتابع: على الرغم من هذا فإن هذه الأبحاث تثير العديد من المخاوف الأخلاقية والإنسانية، مما اضطر العديد من الدول لوضع تشريعات تحدد هذه الأبحاث.

وجاء في الرسالة المتداولة: "خبر مفرح عالمي لكل مريض، علاج نهائي لمرض السكر بواسطة زرع الخلايا الجذعية المنتجة للأنسولين وإلغاء استخدام إبر الأنسولين اليومي وهذا العلاج الجديد سوف ينتشر في جميع دول العالم دون استثناء، وهذا الاكتشاف تم في مركز أبحاث جامعة هارفارد الأمريكية بفريق طبي أكثر من 25 سنة من الأبحاث للاكتشاف النهائي عن طريق زراعة خلايا الجذعية وينشط وينتج الأنسولين طبيعيًا في جسم الإنسان بدون أدوية، وهذا خبر نهائي من جامعة هارفارد سوف تعلنها رسميًا للعالم بشكل نهائي والاستغناء عن حقن الأنسولين اليومية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,106
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,490
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة