"الخريجي" يستقبل مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

استعرضا جهود المملكة في مكافحة الإرهاب وتمويله

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جيهانغير خان.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله، ودعمها المتواصل لمنظومة ‏الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز التعاون القانوني الدولي في المسائل ‏الجنائية المتعلقة بالإرهاب وتمويله، لتحقيق السلام والأمن للجميع.

حضر اللقاء مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.