"غبار أصفر" قادم من الصين يرعب كوريا الشمالية: لا تخرجوا من منازلكم

الحكومة دعت إلى الامتناع عن أيّ أنشطة تمارس في الهواء الطلق واتباع الإرشادات

حذّرت كوريا الشمالية مواطنيها من الخروج من منازلهم، قائلة إن الغبار الأصفر الموسمي، الذي يهب من الصين قد ينقل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وذكرت صحيفة رودونغ سينمون الرسمية الكورية الشمالية: "مع استمرار انتشار إصابات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أصبحت الحاجة إلى التعامل مع الغبار الأصفر واتخاذ إجراءات شاملة أكثر أهمية".

ولا توجد على ما يبدو أدلة تدعم الادعاء بأن الفيروس الذي يسبّب مرض كوفيد-19 قد ينتقل إلى كوريا الشمالية من صحراء جوبي الواقعة على بُعد 1900 كيلو متر.

والمقياس الشائع للتباعد الاجتماعي هو متران على الرغم من أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن القطرات التي تحتوي على الفيروس يمكن أن تبقى في الهواء لساعات أحياناً.

ووفق "سكاي نيوز" قالت الصحيفة الكورية الشمالية، إنه يتعين على المواطنين الامتناع عن الأنشطة التي تمارس في الهواء الطلق ويجب عليهم اتباع إرشادات الوقاية، مثل وضع كمامات عند الخروج.

ولم تسجل كوريا الشمالية أيّ حالات إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وهو أمر يشكّك فيه خبراء الصحة.

وشدّدت بيونغ يانغ القيود على الحدود وفرضت إجراءات للحجر الصحي لمنع تفشي المرض.

ويقول محللون إن تفشي المرض قد يكون مدمراً للدولة المعزولة اقتصادياً وسياسياً، وقالت محطة "كيه. آر. تي" التلفزيونية الحكومية، الأربعاء، إن الغبار الأصفر والغبار الناعم قد يحتويان على مواد ضارّة، مثل المعادن الثقيلة والكائنات الدقيقة المسبّبة للأمراض بما في ذلك الفيروسات.