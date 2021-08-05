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"التحالف": الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أكد إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين.

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"التحالف": الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين.

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
12:00 AM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
06:49 AM

"التحالف": الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أكد إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,552

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.

وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين.

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