"التحالف": الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة تجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.
وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.
وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.
وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيَّرة مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط.
وأكد "التحالف" إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين.