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السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء

مصدر بـ"الخارجية" يقدِّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بالعراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.. مجددًا رفض السعودية القاطع للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيًّا كان مصدره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بالعراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.. مجددًا رفض السعودية القاطع للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيًّا كان مصدره.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
08:25 PM

السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة ركاب بكربلاء

مصدر بـ"الخارجية" يقدِّم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بالعراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب العراقي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.. مجددًا رفض السعودية القاطع للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيًّا كان مصدره.

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