"الصحة": تسجيل 455 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 841 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، تسجيل 455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 333648 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 841 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 317846 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4712 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11090 والحالات الحرجة 1034 حالة.
"الصحة": تسجيل 455 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 841 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-09-28
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، تسجيل 455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 333648 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 841 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 317846 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4712 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11090 والحالات الحرجة 1034 حالة.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
03:36 PM
"الصحة": تسجيل 455 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 841 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، تسجيل 455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 333648 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 841 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 317846 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4712 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11090 والحالات الحرجة 1034 حالة.