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"حرية التعبير لها حدود".. رئيس أساقفة تولوز الفرنسية يطالب بعدم نشر الرسوم المسيئة

"لو غال" شدد على عدم السماح بالسخرية من الأديان

طالب رئيس أساقفة مدينة تولوز الفرنسية روبرت لو غال، بالتوقف عن نشر وتوزيع الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصاً في المدارس، بحسب ما نشرت صحيفة "لو فيجارو" اليوم السبت.


وقال "لو غال": "أعتقد أننا نرى العواقب، نصبّ الزيت على النار، وحرية التعبير لها حدود مثل جميع الحريات البشرية".

وأضاف: "رسوم شارلي إيبدو هي ضد المسلمين، ولكنها أيضاً ضد الدين المسيحي".

وشدد على أنه "لا يمكن السماح بالسخرية من الأديان؛ لأننا نرى النتائج"، في إشارة إلى الحادثة التي أدت إلى مقتل 3 أشخاص أمام كنيسة في نيس، بحسب "روسيا اليوم".

وخاطب "لو غال" الفرنسيين بالقول: "من الأفضل أن ندافع عن قيم الجمهورية، وعن الأخوة، ومن الضروري الدفاع عن حرية أن نكون معا، وأن نتحدث معا، وأن نكون أخوة معا، ولكن ليس لإهانة بعضنا البعض".

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"حرية التعبير لها حدود".. رئيس أساقفة تولوز الفرنسية يطالب بعدم نشر الرسوم المسيئة
سبق

طالب رئيس أساقفة مدينة تولوز الفرنسية روبرت لو غال، بالتوقف عن نشر وتوزيع الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصاً في المدارس، بحسب ما نشرت صحيفة "لو فيجارو" اليوم السبت.


وقال "لو غال": "أعتقد أننا نرى العواقب، نصبّ الزيت على النار، وحرية التعبير لها حدود مثل جميع الحريات البشرية".

وأضاف: "رسوم شارلي إيبدو هي ضد المسلمين، ولكنها أيضاً ضد الدين المسيحي".

وشدد على أنه "لا يمكن السماح بالسخرية من الأديان؛ لأننا نرى النتائج"، في إشارة إلى الحادثة التي أدت إلى مقتل 3 أشخاص أمام كنيسة في نيس، بحسب "روسيا اليوم".

وخاطب "لو غال" الفرنسيين بالقول: "من الأفضل أن ندافع عن قيم الجمهورية، وعن الأخوة، ومن الضروري الدفاع عن حرية أن نكون معا، وأن نتحدث معا، وأن نكون أخوة معا، ولكن ليس لإهانة بعضنا البعض".

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
04:39 PM

"حرية التعبير لها حدود".. رئيس أساقفة تولوز الفرنسية يطالب بعدم نشر الرسوم المسيئة

"لو غال" شدد على عدم السماح بالسخرية من الأديان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب رئيس أساقفة مدينة تولوز الفرنسية روبرت لو غال، بالتوقف عن نشر وتوزيع الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصاً في المدارس، بحسب ما نشرت صحيفة "لو فيجارو" اليوم السبت.


وقال "لو غال": "أعتقد أننا نرى العواقب، نصبّ الزيت على النار، وحرية التعبير لها حدود مثل جميع الحريات البشرية".

وأضاف: "رسوم شارلي إيبدو هي ضد المسلمين، ولكنها أيضاً ضد الدين المسيحي".

وشدد على أنه "لا يمكن السماح بالسخرية من الأديان؛ لأننا نرى النتائج"، في إشارة إلى الحادثة التي أدت إلى مقتل 3 أشخاص أمام كنيسة في نيس، بحسب "روسيا اليوم".

وخاطب "لو غال" الفرنسيين بالقول: "من الأفضل أن ندافع عن قيم الجمهورية، وعن الأخوة، ومن الضروري الدفاع عن حرية أن نكون معا، وأن نتحدث معا، وأن نكون أخوة معا، ولكن ليس لإهانة بعضنا البعض".

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