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على حساب تشيلي وباراغواي.. البرازيل وبيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

حسم المنتخب البرازيلي تأهُّله لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تخطّي منتخب تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

كما أعلن منتخب بيرو تأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة "4-3" عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب.

كوبا أمريكا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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على حساب تشيلي وباراغواي.. البرازيل وبيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا
سبق

حسم المنتخب البرازيلي تأهُّله لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تخطّي منتخب تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

كما أعلن منتخب بيرو تأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة "4-3" عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
02:43 PM
اخر تعديل
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:55 AM

على حساب تشيلي وباراغواي.. البرازيل وبيرو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم المنتخب البرازيلي تأهُّله لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تخطّي منتخب تشيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب لوكاس باكيتا في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

كما أعلن منتخب بيرو تأهله إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراغواي بركلات الترجيح بنتيجة "4-3" عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب.

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