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"الدفاع الأمريكية": لا يمكن تأكيد احتمال غزو روسيا لأوكرانيا الأربعاء

"كيربي" أشار إلى عمل عسكري قد يحدث في أي وقت

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع تأكيد التقارير المشيرة إلى أن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، الأربعاء المقبل.

وقال "كيربي": "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير، والولايات المتحدة تعتقد أن عملاً عسكريّاً كبيراً يمكن أن يحدث في أي يوم الآن، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الدفاع الأمريكية": لا يمكن تأكيد احتمال غزو روسيا لأوكرانيا الأربعاء
سبق

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع تأكيد التقارير المشيرة إلى أن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، الأربعاء المقبل.

وقال "كيربي": "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير، والولايات المتحدة تعتقد أن عملاً عسكريّاً كبيراً يمكن أن يحدث في أي يوم الآن، وفقاً لـ"رويترز".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:38 PM

"الدفاع الأمريكية": لا يمكن تأكيد احتمال غزو روسيا لأوكرانيا الأربعاء

"كيربي" أشار إلى عمل عسكري قد يحدث في أي وقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، اليوم الأحد، أنه لا يستطيع تأكيد التقارير المشيرة إلى أن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا، الأربعاء المقبل.

وقال "كيربي": "لست في وضع يسمح لي بتأكيد هذه التقارير، والولايات المتحدة تعتقد أن عملاً عسكريّاً كبيراً يمكن أن يحدث في أي يوم الآن، وفقاً لـ"رويترز".

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