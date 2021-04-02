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"الملكية الفكرية" تعاقب مؤسسة انتهكت حقوق مصنفات سمعية

بغرامة مالية بلغت "28,800" ريال.. ومصادرة جميع المضبوطات

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام مؤسسة بانتهاك حقوق مصنفات سمعية، حيث تمت معاقبة المؤسسة المخالفة بمبلغ مالي، ومصادرة المضبوطات.

وقد قامت مؤسسة بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية، وأسطوانات CD معدة بمصنفات سمعية منسوخة وغير أصلية ومجهزة للبيع.

وتمت معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (28.800) ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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"الملكية الفكرية" تعاقب مؤسسة انتهكت حقوق مصنفات سمعية
سبق

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام مؤسسة بانتهاك حقوق مصنفات سمعية، حيث تمت معاقبة المؤسسة المخالفة بمبلغ مالي، ومصادرة المضبوطات.

وقد قامت مؤسسة بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية، وأسطوانات CD معدة بمصنفات سمعية منسوخة وغير أصلية ومجهزة للبيع.

وتمت معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (28.800) ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
02:12 PM

"الملكية الفكرية" تعاقب مؤسسة انتهكت حقوق مصنفات سمعية

بغرامة مالية بلغت "28,800" ريال.. ومصادرة جميع المضبوطات

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
501

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام مؤسسة بانتهاك حقوق مصنفات سمعية، حيث تمت معاقبة المؤسسة المخالفة بمبلغ مالي، ومصادرة المضبوطات.

وقد قامت مؤسسة بالاحتفاظ بوحدات تخزين خارجية، وأسطوانات CD معدة بمصنفات سمعية منسوخة وغير أصلية ومجهزة للبيع.

وتمت معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (28.800) ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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