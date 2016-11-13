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تبوك تشهد تنفيذ حكم القتل في مهرب الأمفيتامين".. قبض عليه متلبسًا

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وأيد من "الاستئناف والعليا"

شهدت تبوك اليوم، تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل تعزيرًا في جان -سعودي الجنسية- كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي، اليوم الأربعاء 16/ 3/ 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

وزارة الداخلية تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك تشهد تنفيذ حكم القتل في مهرب الأمفيتامين".. قبض عليه متلبسًا
سبق

شهدت تبوك اليوم، تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل تعزيرًا في جان -سعودي الجنسية- كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي، اليوم الأربعاء 16/ 3/ 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
01:08 PM

تبوك تشهد تنفيذ حكم القتل في مهرب الأمفيتامين".. قبض عليه متلبسًا

صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وأيد من "الاستئناف والعليا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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شهدت تبوك اليوم، تنفيذ وزارة الداخلية لحكم القتل تعزيرًا في جان -سعودي الجنسية- كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي -سعودي الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ هايل بن سعيد بن عفنان الأرينبي الحويطي، اليوم الأربعاء 16/ 3/ 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

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