النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الملك خالد بالخرج ينجح في تحضير المعقم اليدوي الكحولي

باتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير وكخطوة للاكتفاء الذاتي

نجح مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، في تحضير المعقم اليدوي الكحولي بغرفة التركيبات الصيدلانية في قسم الصيدلية بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور؛ أن فريقاً من قسم الصيدلية بالمستشفى بدأ بتحضير المعقم اليدوي الكحولي في غرفة التركيبات الصيدلانية؛ حيث استند الفريق إلى المرجع العلمي (Compounding Alcohol-Based Hand Sanitizer During COVID-19 ) المعتمد من دستور الأدوية الأمريكي USP، الذي تم اعتماده أيضاً من لجنة الصيدلة والعلاجيات، ومن لجنة الوقاية ومكافحة العدوى بالمستشفى، وبدعم مباشر من "صحة الرياض" ممثلاً بإدارة الرعاية الصيدلانية، والإدارة العامة للرعاية الصيدلانية في وزارة الصحة بإتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير.

ولفت الممخور؛ إلى أن الهدف من التحضير اليدوي كمشروع تحسين، ومبادرة، للممارسات الصحية بين العاملين، وكخطوة للاكتفاء الذاتي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ونوّه بالدعم اللامحدود من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، والمتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة.

مستشفى الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الملك خالد بالخرج ينجح في تحضير المعقم اليدوي الكحولي
سبق

نجح مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، في تحضير المعقم اليدوي الكحولي بغرفة التركيبات الصيدلانية في قسم الصيدلية بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور؛ أن فريقاً من قسم الصيدلية بالمستشفى بدأ بتحضير المعقم اليدوي الكحولي في غرفة التركيبات الصيدلانية؛ حيث استند الفريق إلى المرجع العلمي (Compounding Alcohol-Based Hand Sanitizer During COVID-19 ) المعتمد من دستور الأدوية الأمريكي USP، الذي تم اعتماده أيضاً من لجنة الصيدلة والعلاجيات، ومن لجنة الوقاية ومكافحة العدوى بالمستشفى، وبدعم مباشر من "صحة الرياض" ممثلاً بإدارة الرعاية الصيدلانية، والإدارة العامة للرعاية الصيدلانية في وزارة الصحة بإتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير.

ولفت الممخور؛ إلى أن الهدف من التحضير اليدوي كمشروع تحسين، ومبادرة، للممارسات الصحية بين العاملين، وكخطوة للاكتفاء الذاتي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ونوّه بالدعم اللامحدود من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، والمتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
10:59 AM

مستشفى الملك خالد بالخرج ينجح في تحضير المعقم اليدوي الكحولي

باتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير وكخطوة للاكتفاء الذاتي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
0
749

نجح مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج، في تحضير المعقم اليدوي الكحولي بغرفة التركيبات الصيدلانية في قسم الصيدلية بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور؛ أن فريقاً من قسم الصيدلية بالمستشفى بدأ بتحضير المعقم اليدوي الكحولي في غرفة التركيبات الصيدلانية؛ حيث استند الفريق إلى المرجع العلمي (Compounding Alcohol-Based Hand Sanitizer During COVID-19 ) المعتمد من دستور الأدوية الأمريكي USP، الذي تم اعتماده أيضاً من لجنة الصيدلة والعلاجيات، ومن لجنة الوقاية ومكافحة العدوى بالمستشفى، وبدعم مباشر من "صحة الرياض" ممثلاً بإدارة الرعاية الصيدلانية، والإدارة العامة للرعاية الصيدلانية في وزارة الصحة بإتباع أعلى المعايير والمقاييس بالتحضير.

ولفت الممخور؛ إلى أن الهدف من التحضير اليدوي كمشروع تحسين، ومبادرة، للممارسات الصحية بين العاملين، وكخطوة للاكتفاء الذاتي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ونوّه بالدعم اللامحدود من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، والمتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,192
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,406
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,283

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة