وتفصيلاً، أوضح التنبيه المتقدم للأرصاد أن الحالة تشمل ثول ورابغ، وتكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول، وتساقط البَرَد. وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء.

نقلت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على تويتر، توقعات المركز الوطني للأرصاد بفرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القادمة.

"الدفاع المدني" يحذِّر من هطول أمطار غزيرة وسيول على منطقة مكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-10 نقلت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على تويتر، توقعات المركز الوطني للأرصاد بفرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القادمة. وتفصيلاً، أوضح التنبيه المتقدم للأرصاد أن الحالة تشمل ثول ورابغ، وتكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول، وتساقط البَرَد. وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443 11:23 PM

"الدفاع المدني" يحذِّر من هطول أمطار غزيرة وسيول على منطقة مكة تشمل الحالة ثول ورابغ.. وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء





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نقلت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على تويتر، توقعات المركز الوطني للأرصاد بفرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، أوضح التنبيه المتقدم للأرصاد أن الحالة تشمل ثول ورابغ، وتكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وسيول، وتساقط البَرَد. وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الثلاثاء.