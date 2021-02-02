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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مكة ونجران والمدينة والرياض

سماء غائمة جزئياً على غرب المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، نجران، والمدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من غرب المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مكة ونجران والمدينة والرياض
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، نجران، والمدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من غرب المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:09 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مكة ونجران والمدينة والرياض

سماء غائمة جزئياً على غرب المملكة ووسطها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، نجران، والمدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من غرب المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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