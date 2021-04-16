وسط منظومة الخدمات.. أول صلاة جمعة بالمسجد النبوي في رمضان

إقامة نقاط فرز للتأكّد من أهلية المصلين وحصولهم على المتطلبات

أدّى قاصدو المسجد النبوي، اليوم، صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ، في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالإيمان؛ شاكرين الله -عزّ وجلّ- على ما أنعم عليهم من نعم الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله -سبحانه وتعالى- أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ووفّرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى نقاط فرز للتأكّد من أهلية المصلين وحصولهم على المتطلبات اللازمة عبر تطبيق "توكلنا".