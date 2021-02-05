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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تدعو للإبلاغ عن أي تقصير في تطبيق الاحترازات بالمساجد

أكدت دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد "1933" أو عبر رابط الخدمة ⁦‪moia.gov.sa/EServices/Tawa…⁩)، مؤكدة أهمية التعاون الدور الذي يضطلع به الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.


وكان مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد استقبل الأسبوع الفائت 220 اتصالاً هاتفياً بخصوص الطلبات والبلاغات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا؛ حيث تم فتح 220 تذكرة بلاغ وإحالتها للفروع لمعالجتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية للمخالفين، ويقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.


وشددت الوزارة على أن التعليمات واضحة وصارمة بشأن المخالفات التي تخص البروتوكولات الصحية؛ حيث يقوم فريق مختص بمتابعة كل الملاحظات والشكاوى عبر فروع الوزارة بالمناطق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفق المتبع، كما جددت التأكيد على أن الأخذ بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تقيد منسوبي المساجد بوقت الصلوات وفتح المساجد؛ واجب شرعي ووطني.


وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية في ختام بيانها، دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، إدراكاً منها بأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تدعو للإبلاغ عن أي تقصير في تطبيق الاحترازات بالمساجد
سبق

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد "1933" أو عبر رابط الخدمة ⁦‪moia.gov.sa/EServices/Tawa…⁩)، مؤكدة أهمية التعاون الدور الذي يضطلع به الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.


وكان مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد استقبل الأسبوع الفائت 220 اتصالاً هاتفياً بخصوص الطلبات والبلاغات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا؛ حيث تم فتح 220 تذكرة بلاغ وإحالتها للفروع لمعالجتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية للمخالفين، ويقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.


وشددت الوزارة على أن التعليمات واضحة وصارمة بشأن المخالفات التي تخص البروتوكولات الصحية؛ حيث يقوم فريق مختص بمتابعة كل الملاحظات والشكاوى عبر فروع الوزارة بالمناطق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفق المتبع، كما جددت التأكيد على أن الأخذ بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تقيد منسوبي المساجد بوقت الصلوات وفتح المساجد؛ واجب شرعي ووطني.


وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية في ختام بيانها، دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، إدراكاً منها بأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
08:46 PM

"الشؤون الإسلامية" تدعو للإبلاغ عن أي تقصير في تطبيق الاحترازات بالمساجد

أكدت دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة

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عبدالله العنزي - الرياض
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دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المصلين في عموم مساجد وجوامع المملكة في حال وجود أي ملاحظة حيال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، إلى إبلاغ إدارة خدمات المستفيدين على رقم الاتصال الموحد "1933" أو عبر رابط الخدمة ⁦‪moia.gov.sa/EServices/Tawa…⁩)، مؤكدة أهمية التعاون الدور الذي يضطلع به الجميع تجاه بيوت الله وحماية مرتاديها من خطر فيروس كورونا.


وكان مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد استقبل الأسبوع الفائت 220 اتصالاً هاتفياً بخصوص الطلبات والبلاغات للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا؛ حيث تم فتح 220 تذكرة بلاغ وإحالتها للفروع لمعالجتها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية للمخالفين، ويقوم فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.


وشددت الوزارة على أن التعليمات واضحة وصارمة بشأن المخالفات التي تخص البروتوكولات الصحية؛ حيث يقوم فريق مختص بمتابعة كل الملاحظات والشكاوى عبر فروع الوزارة بالمناطق واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وفق المتبع، كما جددت التأكيد على أن الأخذ بالبروتوكولات الصحية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد، بالإضافة إلى تقيد منسوبي المساجد بوقت الصلوات وفتح المساجد؛ واجب شرعي ووطني.


وأكدت وزارة الشؤون الإسلامية في ختام بيانها، دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية، إدراكاً منها بأهمية دور المواطن المشترك مع الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفيروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عن هذا المرض وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.

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