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"التعليم" تدشّن برنامج "الإنجليزية للجميع".. و"العيسى" يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

التقديم على البرنامج سيكون متاحًا للمعلمين والمعلمات المسجلين في البوابة الوطنية

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم، برنامج "الإنجليزية للجميع" إحدى مبادرات وزارة التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية ضمن حزمة برامج تدريبية تستهدف تطوير ورفع قدرات شاغلي الوظائف التعليمية في اللغة الإنجليزية، وبما ينعكس إيجابًا على المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والطالبات في المدارس ويتماشى مع المكتسبات المحققة لرؤية المملكة 2030، وبحضور وكيلَي التعليم للبنين، والبنات والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، ومدير البرنامج رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالوزارة، وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في تطوير المهارات اللغوية؛ حيث جرى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف لتقديم برامج رفع الكفاية اللغوية للمعلمين والمعلمات على الإنترنت.

وقالت الوزارة: إن برنامج "الإنجليزية للجميع" يهدف لرفع كفايات اللغة الإنجليزية لدى المعلمين والمعلمات في جميع التخصصات عبر إلحاقهم بدورات "أونلاين" من خلال أقوى المعاهد العالمية بهدف تطوير المهارات اللغوية الإنجليزية لديهم بأسعار تشجيعية مخفضة تتناسب وميزانيات المتعلمين، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الوسائل المعينة على التحضير لاختبارات الآيلتس والتوفل في عدة مدن "مجاناً".

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يأتي بعد دراسة متأنية امتدت عاماً كاملًا بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية على البرامج المتكاملة لتنمية كفايات اللغة الإنجليزية من مزودي الخدمة "أفضل المعاهد الدولية المتخصصة".

وتم اختيار أفضلها بناء على عدة معايير، وسيشتمل البرنامج على قسم لتطوير كفايات اللغة، وقسم للاختبارات الدولية، وسيكون بمقدور المتعلمين الدخول لاختبار تحديد المستوى بعد التسجيل في بوابة عين الإلكترونية.

وسيمنح المتعلم شهادة "إلكترونية" تفيد بإتمام البرنامج حسب المواصفات التي اختارها بعد مرور "6" أشهر متوقعة أن يكتسب المتعلم خلال هذه المدة مهارات لغوية تضاف لحصيلته التعليمية للإفادة منها في المواد التعليمية التي يتم تقديمها للطلاب.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم على البرنامج سيكون متاحاً للمعلمين والمعلمات المسجلين في بوابة التعليم الوطنية عين https://ien.edu.sa/ كمرحلة أولى، فيما تنطلق المرحلة الثانية التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في فترة لاحقة.

يشار إلى أن الشركات والمؤسسات المشاركة في تطوير المهارات اللغوية هي مؤسسات عالمية رائدة في تقديم برامج رفع الكفاية اللغوية على الإنترنت؛ مثل: (British Council, National Geographic Learning, Education First, Voxy-TETEC, Rosetta Stone-Tajseer )، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الاختبارات الدولية وهم: (British Council, IDP, AMIDEAST)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تدشّن برنامج "الإنجليزية للجميع".. و"العيسى" يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات
سبق

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم، برنامج "الإنجليزية للجميع" إحدى مبادرات وزارة التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية ضمن حزمة برامج تدريبية تستهدف تطوير ورفع قدرات شاغلي الوظائف التعليمية في اللغة الإنجليزية، وبما ينعكس إيجابًا على المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والطالبات في المدارس ويتماشى مع المكتسبات المحققة لرؤية المملكة 2030، وبحضور وكيلَي التعليم للبنين، والبنات والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، ومدير البرنامج رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالوزارة، وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في تطوير المهارات اللغوية؛ حيث جرى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف لتقديم برامج رفع الكفاية اللغوية للمعلمين والمعلمات على الإنترنت.

وقالت الوزارة: إن برنامج "الإنجليزية للجميع" يهدف لرفع كفايات اللغة الإنجليزية لدى المعلمين والمعلمات في جميع التخصصات عبر إلحاقهم بدورات "أونلاين" من خلال أقوى المعاهد العالمية بهدف تطوير المهارات اللغوية الإنجليزية لديهم بأسعار تشجيعية مخفضة تتناسب وميزانيات المتعلمين، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الوسائل المعينة على التحضير لاختبارات الآيلتس والتوفل في عدة مدن "مجاناً".

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يأتي بعد دراسة متأنية امتدت عاماً كاملًا بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية على البرامج المتكاملة لتنمية كفايات اللغة الإنجليزية من مزودي الخدمة "أفضل المعاهد الدولية المتخصصة".

وتم اختيار أفضلها بناء على عدة معايير، وسيشتمل البرنامج على قسم لتطوير كفايات اللغة، وقسم للاختبارات الدولية، وسيكون بمقدور المتعلمين الدخول لاختبار تحديد المستوى بعد التسجيل في بوابة عين الإلكترونية.

وسيمنح المتعلم شهادة "إلكترونية" تفيد بإتمام البرنامج حسب المواصفات التي اختارها بعد مرور "6" أشهر متوقعة أن يكتسب المتعلم خلال هذه المدة مهارات لغوية تضاف لحصيلته التعليمية للإفادة منها في المواد التعليمية التي يتم تقديمها للطلاب.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم على البرنامج سيكون متاحاً للمعلمين والمعلمات المسجلين في بوابة التعليم الوطنية عين https://ien.edu.sa/ كمرحلة أولى، فيما تنطلق المرحلة الثانية التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في فترة لاحقة.

يشار إلى أن الشركات والمؤسسات المشاركة في تطوير المهارات اللغوية هي مؤسسات عالمية رائدة في تقديم برامج رفع الكفاية اللغوية على الإنترنت؛ مثل: (British Council, National Geographic Learning, Education First, Voxy-TETEC, Rosetta Stone-Tajseer )، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الاختبارات الدولية وهم: (British Council, IDP, AMIDEAST)

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
07:35 PM

"التعليم" تدشّن برنامج "الإنجليزية للجميع".. و"العيسى" يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

التقديم على البرنامج سيكون متاحًا للمعلمين والمعلمات المسجلين في البوابة الوطنية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
4,198

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم، برنامج "الإنجليزية للجميع" إحدى مبادرات وزارة التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية ضمن حزمة برامج تدريبية تستهدف تطوير ورفع قدرات شاغلي الوظائف التعليمية في اللغة الإنجليزية، وبما ينعكس إيجابًا على المحتوى التعليمي المقدم للطلاب والطالبات في المدارس ويتماشى مع المكتسبات المحققة لرؤية المملكة 2030، وبحضور وكيلَي التعليم للبنين، والبنات والرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، ومدير البرنامج رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالوزارة، وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في تطوير المهارات اللغوية؛ حيث جرى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف لتقديم برامج رفع الكفاية اللغوية للمعلمين والمعلمات على الإنترنت.

وقالت الوزارة: إن برنامج "الإنجليزية للجميع" يهدف لرفع كفايات اللغة الإنجليزية لدى المعلمين والمعلمات في جميع التخصصات عبر إلحاقهم بدورات "أونلاين" من خلال أقوى المعاهد العالمية بهدف تطوير المهارات اللغوية الإنجليزية لديهم بأسعار تشجيعية مخفضة تتناسب وميزانيات المتعلمين، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الوسائل المعينة على التحضير لاختبارات الآيلتس والتوفل في عدة مدن "مجاناً".

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يأتي بعد دراسة متأنية امتدت عاماً كاملًا بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية على البرامج المتكاملة لتنمية كفايات اللغة الإنجليزية من مزودي الخدمة "أفضل المعاهد الدولية المتخصصة".

وتم اختيار أفضلها بناء على عدة معايير، وسيشتمل البرنامج على قسم لتطوير كفايات اللغة، وقسم للاختبارات الدولية، وسيكون بمقدور المتعلمين الدخول لاختبار تحديد المستوى بعد التسجيل في بوابة عين الإلكترونية.

وسيمنح المتعلم شهادة "إلكترونية" تفيد بإتمام البرنامج حسب المواصفات التي اختارها بعد مرور "6" أشهر متوقعة أن يكتسب المتعلم خلال هذه المدة مهارات لغوية تضاف لحصيلته التعليمية للإفادة منها في المواد التعليمية التي يتم تقديمها للطلاب.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم على البرنامج سيكون متاحاً للمعلمين والمعلمات المسجلين في بوابة التعليم الوطنية عين https://ien.edu.sa/ كمرحلة أولى، فيما تنطلق المرحلة الثانية التي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في فترة لاحقة.

يشار إلى أن الشركات والمؤسسات المشاركة في تطوير المهارات اللغوية هي مؤسسات عالمية رائدة في تقديم برامج رفع الكفاية اللغوية على الإنترنت؛ مثل: (British Council, National Geographic Learning, Education First, Voxy-TETEC, Rosetta Stone-Tajseer )، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الاختبارات الدولية وهم: (British Council, IDP, AMIDEAST)

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