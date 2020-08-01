النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل

جمهور مشجعي النادي يقولون إنهم "حائرون" و"حزينون" لانهيار الصفقة

وصفت الصحافة البريطانية قرار انسحاب المجموعة الاستثمارية بقيادة الصندوق الاستثماري السعودي من شراء "نيوكاسل" بـ"الصدمة" على الجمهور الرياضي لنيوكاسل والمدينة بكاملها.

وقال مدير نادي "نيوكاسل يونايتد" لي تشارنلي فيما نقلته بي بي سي البريطانية: مالك النادي مايك آشلي مازال ملتزماً بنسبة 100% بالعرض الذي تدعمه السعودية للاستحواذ على النادي.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتربت من شراء النادي مقابل مبلغ 300 مليون جنيه استرليني قبل ان تعلن سحبها العرض بعد أن نفد صبرها جراء التأخيرات في إنجاز الصفقة.

وأشار تصريح "تشارنلي" الأخير إلى أن الصفقة قد يتم إحياؤها من جديد.

ويقول جمهور مشجعي النادي إنهم "حائرون" و"حزينون" لانهيار صفقة الاستحواذ.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "بي سي بي كابتل بارتنرز" و"روبن بروذرز" قد وافقت على صفقة لشراء النادي من آشلي في أبريل.

وأوضحت المجموعة الاستثمارية في بيان أن تأخير انجاز الصفقة يعني "أن الاتفاق التجاري بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي قد بطل وأن عرضنا الاستثماري لا يمكن أن يستمر".

وقالت الخبيرة المالية أماندا ستيفلي، التي ترأس المجموعة الاستثمارية إن قرار الانسحاب كان "صادمًا" إذ كانت الصفقة ستوفر استثمارات في منطقة نيوكاسل.

وأضافت: نحن نشعر بأسى شديد لأجل جمهور النادي، ونشكرهم جداً، وأنا شخصياً أشكرهم على كل دعمهم.

إلى ذلك قالت صحيفة "ميرور" البريطانية ان العديد من مشجعي نيوكاسل يعتبرون انسحاب المجموعة الاستثمارية بأنها فرصة ضائعة كانت ستقود الفريق لاستعادة امجاد النادي للوصول إلى صدارة اندية البريميرليغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل
سبق

وصفت الصحافة البريطانية قرار انسحاب المجموعة الاستثمارية بقيادة الصندوق الاستثماري السعودي من شراء "نيوكاسل" بـ"الصدمة" على الجمهور الرياضي لنيوكاسل والمدينة بكاملها.

وقال مدير نادي "نيوكاسل يونايتد" لي تشارنلي فيما نقلته بي بي سي البريطانية: مالك النادي مايك آشلي مازال ملتزماً بنسبة 100% بالعرض الذي تدعمه السعودية للاستحواذ على النادي.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتربت من شراء النادي مقابل مبلغ 300 مليون جنيه استرليني قبل ان تعلن سحبها العرض بعد أن نفد صبرها جراء التأخيرات في إنجاز الصفقة.

وأشار تصريح "تشارنلي" الأخير إلى أن الصفقة قد يتم إحياؤها من جديد.

ويقول جمهور مشجعي النادي إنهم "حائرون" و"حزينون" لانهيار صفقة الاستحواذ.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "بي سي بي كابتل بارتنرز" و"روبن بروذرز" قد وافقت على صفقة لشراء النادي من آشلي في أبريل.

وأوضحت المجموعة الاستثمارية في بيان أن تأخير انجاز الصفقة يعني "أن الاتفاق التجاري بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي قد بطل وأن عرضنا الاستثماري لا يمكن أن يستمر".

وقالت الخبيرة المالية أماندا ستيفلي، التي ترأس المجموعة الاستثمارية إن قرار الانسحاب كان "صادمًا" إذ كانت الصفقة ستوفر استثمارات في منطقة نيوكاسل.

وأضافت: نحن نشعر بأسى شديد لأجل جمهور النادي، ونشكرهم جداً، وأنا شخصياً أشكرهم على كل دعمهم.

إلى ذلك قالت صحيفة "ميرور" البريطانية ان العديد من مشجعي نيوكاسل يعتبرون انسحاب المجموعة الاستثمارية بأنها فرصة ضائعة كانت ستقود الفريق لاستعادة امجاد النادي للوصول إلى صدارة اندية البريميرليغ.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:11 PM

حسرة وصدمة في الصحافة الإنجليزية بعد انسحاب السعودية من شراء نيوكاسل

جمهور مشجعي النادي يقولون إنهم "حائرون" و"حزينون" لانهيار الصفقة

A A A
محمد البقمي - الرياض
8
5,242

وصفت الصحافة البريطانية قرار انسحاب المجموعة الاستثمارية بقيادة الصندوق الاستثماري السعودي من شراء "نيوكاسل" بـ"الصدمة" على الجمهور الرياضي لنيوكاسل والمدينة بكاملها.

وقال مدير نادي "نيوكاسل يونايتد" لي تشارنلي فيما نقلته بي بي سي البريطانية: مالك النادي مايك آشلي مازال ملتزماً بنسبة 100% بالعرض الذي تدعمه السعودية للاستحواذ على النادي.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اقتربت من شراء النادي مقابل مبلغ 300 مليون جنيه استرليني قبل ان تعلن سحبها العرض بعد أن نفد صبرها جراء التأخيرات في إنجاز الصفقة.

وأشار تصريح "تشارنلي" الأخير إلى أن الصفقة قد يتم إحياؤها من جديد.

ويقول جمهور مشجعي النادي إنهم "حائرون" و"حزينون" لانهيار صفقة الاستحواذ.

وكانت المجموعة الاستثمارية التي تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "بي سي بي كابتل بارتنرز" و"روبن بروذرز" قد وافقت على صفقة لشراء النادي من آشلي في أبريل.

وأوضحت المجموعة الاستثمارية في بيان أن تأخير انجاز الصفقة يعني "أن الاتفاق التجاري بين المجموعة الاستثمارية ومالكي النادي قد بطل وأن عرضنا الاستثماري لا يمكن أن يستمر".

وقالت الخبيرة المالية أماندا ستيفلي، التي ترأس المجموعة الاستثمارية إن قرار الانسحاب كان "صادمًا" إذ كانت الصفقة ستوفر استثمارات في منطقة نيوكاسل.

وأضافت: نحن نشعر بأسى شديد لأجل جمهور النادي، ونشكرهم جداً، وأنا شخصياً أشكرهم على كل دعمهم.

إلى ذلك قالت صحيفة "ميرور" البريطانية ان العديد من مشجعي نيوكاسل يعتبرون انسحاب المجموعة الاستثمارية بأنها فرصة ضائعة كانت ستقود الفريق لاستعادة امجاد النادي للوصول إلى صدارة اندية البريميرليغ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,591
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,109
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,797
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,329

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة