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إجراء 1288 عملية جراحية في مستشفى صامطة العام خلال 2020

615518 خدمة للمرضى شملت الفحوص المخبرية وجلسات التأهيل

أجرى مستشفى صامطة العام 1288 عملية جراحية، وقدمت أقسام المستشفى 615518 خدمة للمرضى والمراجعين؛ فيما بلغ عدد المنومين 2776 مريضًا خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة جازان" أن هذه الخدمات شملت 437011 فحصًا مخبريًّا، و31148 فحصًا إشعاعيًّا، و9106 جلسات تأهيل طبي، إضافة إلى 2247 خدمة أخرى؛ لافتةً إلى أن عدد الوصفات الدوائية المصروفة للمرضى بلغ 123068 وصفة طبية، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2811 متبرعًا، وعدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 1669؛ فيما بلغ عدد مراجعي عيادة طب الأسنان 4394 مراجعًا.

مستشفى صامطة العام

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إجراء 1288 عملية جراحية في مستشفى صامطة العام خلال 2020
سبق

أجرى مستشفى صامطة العام 1288 عملية جراحية، وقدمت أقسام المستشفى 615518 خدمة للمرضى والمراجعين؛ فيما بلغ عدد المنومين 2776 مريضًا خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة جازان" أن هذه الخدمات شملت 437011 فحصًا مخبريًّا، و31148 فحصًا إشعاعيًّا، و9106 جلسات تأهيل طبي، إضافة إلى 2247 خدمة أخرى؛ لافتةً إلى أن عدد الوصفات الدوائية المصروفة للمرضى بلغ 123068 وصفة طبية، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2811 متبرعًا، وعدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 1669؛ فيما بلغ عدد مراجعي عيادة طب الأسنان 4394 مراجعًا.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:20 AM

إجراء 1288 عملية جراحية في مستشفى صامطة العام خلال 2020

615518 خدمة للمرضى شملت الفحوص المخبرية وجلسات التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أجرى مستشفى صامطة العام 1288 عملية جراحية، وقدمت أقسام المستشفى 615518 خدمة للمرضى والمراجعين؛ فيما بلغ عدد المنومين 2776 مريضًا خلال عام 2020م.

وأوضحت "صحة جازان" أن هذه الخدمات شملت 437011 فحصًا مخبريًّا، و31148 فحصًا إشعاعيًّا، و9106 جلسات تأهيل طبي، إضافة إلى 2247 خدمة أخرى؛ لافتةً إلى أن عدد الوصفات الدوائية المصروفة للمرضى بلغ 123068 وصفة طبية، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2811 متبرعًا، وعدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 1669؛ فيما بلغ عدد مراجعي عيادة طب الأسنان 4394 مراجعًا.

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