استعدادًا لموسم حج هذا العام.. صيانة أبواب المسجد الحرام

تضمنت الدهانات وفحص الألوان أو وجود أي أضرار بها

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية أعمال صيانة أبواب المسجد الحرام؛ وذلك لضمان استمرارية جودتها ضمن الاستعدادات لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

وأوضح المهندس مطلق بن مزهي المقاطي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، أن الإدارة استكملت أعمال الصيانة لأبواب المسجد الحرام، المتمثلة في تشحيم المفصلات ومجاري الأبواب والمقابض والكوالين، إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض والصدادات ومسامير التثبيت للمفصلات، وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب.

وأضاف: تضمنت أعمال الصيانة الدهانات وفحص الألوان، أو وجود أي أضرار بها، وإعادة رش طبقتَين من الدوكو باللون المطلوب للمكان المتضرر بعد تجهيز السطح، وبعد طبقة التأسيس اللازمة لأعمال الدهانات. وفي النهاية رش طبقة التلميع والحماية أيضًا للاحتفاظ بالشكل الجمالي لأطول فترة ممكنة. مؤكدًا أن فريقًا مختصًّا من مهندسين وفنيين يشرف على هذه الأعمال للتأكد من تنفيذها وفق أصول فنية متبعة، والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية.

وتحدث المقاطي عن ماهية أبواب المسجد الحرام قائلاً: الأبواب تتكون من الهيكل الداخلي، وهو عبارة عن إطارات من الحديد المجلفن، لا تقل سماكته عن ٣مم، مدهون بطبقة حماية عازلة. أما الهيكل الخارجي فهو عبارة عن ألواح من الألمنيوم باللون الذهبي مزينة بالمشغولات ذات الطراز الإسلامي. وتختلف مقاسات مساحات الأبواب الرئيسية عن الأبواب الفرعية.

وأضاف المقاطي بأن الإدارة قامت بأعمال الصيانة ضمن خطة الإدارة من خلال الاستعدادات لموسم حج هذا العام، من تشحيم للمفصلات، وتشحيم مجرى الأبواب والكوالين، إضافة إلى التأكد من تثبيت المشغولات والمقابض، وأيضًا الصدادات، والتأكد من مسامير التثبيت للمفصلات والمقابض والكوالين، وتركيب الحماية اللازمة من المطاط للباب.

واختتم المقاطي حديثه بأن هذه الأعمال تُجرى بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وبمتابعة مستمرة من قِبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- أيدها الله- في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.