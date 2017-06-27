"التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

"التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-27
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكد "التحالف" استمرار محاولات الميليشيا الحوثية في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
01:13 AM
اخر تعديل
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
01:55 AM
"التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأكد "التحالف" استمرار محاولات الميليشيا الحوثية في تعمُّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك.