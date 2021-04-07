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"دوائي" تطلق خدمة الرد الآلي لمستخدمي الأدوية في رمضان

تساعد على معرفة أهم النصائح والمعلومات حول الأدوية

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، اليوم، خدمة "اسأل دوائي" عبر الرد الآلي لتطبيق "الواتساب"، التي تساعد على معرفة أهم النصائح والمعلومات حول الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي الخدمة ضمن استراتيجية الجمعية لنشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز القدرات والإمكانات الرقمية المتطورة التي تمتلكها الجمعية بما يتناسب مع المجتمع.

من جانبه، أوضحت مديرة المشروع مها الخليفة، أن هذه الخدمة الفورية تعد الخيار الأفضل للتواصل لدى العديد من المستخدمين بمختلف الأعمار؛ إذ ستساعد على نشر الوعي لدى المرضى وأسرهم ومعرفة أهم النصائح والتوجيهات.

وأوضحت "الخليفة" أن الخدمة ستظهر للمستفيد بطريقة سهلة تتناسب مع المجتمع وبلغة بسيطة تم إعدادها ومراجعتها على أسس ومراجع علمية، وتشمل التغيرات التي تطرأ على مستخدمي الأدوية خلال الشهر الكريم، وأنماط التغذية وأثرها على الأدوية، وطرق استخدام أدوية الضغط والسكري والمضادات الحيوية وأدوية الربو وأدوية الغدة الدرقية، كما أن الخدمة ستكون متاحة على مدار الساعة.

الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي دوائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دوائي" تطلق خدمة الرد الآلي لمستخدمي الأدوية في رمضان
سبق

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، اليوم، خدمة "اسأل دوائي" عبر الرد الآلي لتطبيق "الواتساب"، التي تساعد على معرفة أهم النصائح والمعلومات حول الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي الخدمة ضمن استراتيجية الجمعية لنشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز القدرات والإمكانات الرقمية المتطورة التي تمتلكها الجمعية بما يتناسب مع المجتمع.

من جانبه، أوضحت مديرة المشروع مها الخليفة، أن هذه الخدمة الفورية تعد الخيار الأفضل للتواصل لدى العديد من المستخدمين بمختلف الأعمار؛ إذ ستساعد على نشر الوعي لدى المرضى وأسرهم ومعرفة أهم النصائح والتوجيهات.

وأوضحت "الخليفة" أن الخدمة ستظهر للمستفيد بطريقة سهلة تتناسب مع المجتمع وبلغة بسيطة تم إعدادها ومراجعتها على أسس ومراجع علمية، وتشمل التغيرات التي تطرأ على مستخدمي الأدوية خلال الشهر الكريم، وأنماط التغذية وأثرها على الأدوية، وطرق استخدام أدوية الضغط والسكري والمضادات الحيوية وأدوية الربو وأدوية الغدة الدرقية، كما أن الخدمة ستكون متاحة على مدار الساعة.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
02:28 PM

"دوائي" تطلق خدمة الرد الآلي لمستخدمي الأدوية في رمضان

تساعد على معرفة أهم النصائح والمعلومات حول الأدوية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، اليوم، خدمة "اسأل دوائي" عبر الرد الآلي لتطبيق "الواتساب"، التي تساعد على معرفة أهم النصائح والمعلومات حول الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي الخدمة ضمن استراتيجية الجمعية لنشر الوعي حول الاستخدام الأمثل للدواء وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز القدرات والإمكانات الرقمية المتطورة التي تمتلكها الجمعية بما يتناسب مع المجتمع.

من جانبه، أوضحت مديرة المشروع مها الخليفة، أن هذه الخدمة الفورية تعد الخيار الأفضل للتواصل لدى العديد من المستخدمين بمختلف الأعمار؛ إذ ستساعد على نشر الوعي لدى المرضى وأسرهم ومعرفة أهم النصائح والتوجيهات.

وأوضحت "الخليفة" أن الخدمة ستظهر للمستفيد بطريقة سهلة تتناسب مع المجتمع وبلغة بسيطة تم إعدادها ومراجعتها على أسس ومراجع علمية، وتشمل التغيرات التي تطرأ على مستخدمي الأدوية خلال الشهر الكريم، وأنماط التغذية وأثرها على الأدوية، وطرق استخدام أدوية الضغط والسكري والمضادات الحيوية وأدوية الربو وأدوية الغدة الدرقية، كما أن الخدمة ستكون متاحة على مدار الساعة.

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