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"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية تشيلي ويستعرض علاقات الصداقة والتعاون

بحثا آخر التطورات والمسائل ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في العاصمة سانتياغو وزيرةَ خارجية تشيلي المكلفة كارولينا فالديفيا، وذلك خلال زيارة رسمية للبلاد.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وزيرة خارجية تشيلي كارولينا فالديفيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية تشيلي ويستعرض علاقات الصداقة والتعاون
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في العاصمة سانتياغو وزيرةَ خارجية تشيلي المكلفة كارولينا فالديفيا، وذلك خلال زيارة رسمية للبلاد.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:18 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
10:27 PM

"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية تشيلي ويستعرض علاقات الصداقة والتعاون

بحثا آخر التطورات والمسائل ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
353

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في العاصمة سانتياغو وزيرةَ خارجية تشيلي المكلفة كارولينا فالديفيا، وذلك خلال زيارة رسمية للبلاد.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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