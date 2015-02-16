"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية تشيلي ويستعرض علاقات الصداقة والتعاون
بحثا آخر التطورات والمسائل ذات الاهتمام المشترك
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في العاصمة سانتياغو وزيرةَ خارجية تشيلي المكلفة كارولينا فالديفيا، وذلك خلال زيارة رسمية للبلاد.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية تشيلي ويستعرض علاقات الصداقة والتعاون
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-16
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في العاصمة سانتياغو وزيرةَ خارجية تشيلي المكلفة كارولينا فالديفيا، وذلك خلال زيارة رسمية للبلاد.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
09:18 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
10:27 PM
"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية تشيلي ويستعرض علاقات الصداقة والتعاون
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في العاصمة سانتياغو وزيرةَ خارجية تشيلي المكلفة كارولينا فالديفيا، وذلك خلال زيارة رسمية للبلاد.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.