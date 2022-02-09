عروس الخليج تتوج 5 مطاعم سعودية ضمن جوائز الأفضل في الشرق الأوسط

يتم التصويت خلال 200 خبير مستقل بقطاع المطاعم والذواقة المتمرسين

أعلنت الجهة المنظمة لجوائز الطهي والمطاعم فوز 50 مطعمًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورتها الأولى والتي استضافتها عروس الخليج العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتفصيلاً، تعد هذه الجائزة من الجوائز المرموقة في قطاع الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفازت 5 مطاعم في الرياض بالجوائز ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا وهي

- المطعم الياباني المعاصر مياوز كأفضل مطعم في السعودية، والمطعم الخامس عشر في الشرق الأوسط.

- فاز مطعم ماربل في الرياض على المرتبة 30 في القائمة

- احتل مطعم بورترهاوس المرتبة 37 في القائمة

- فاز مطعم وكافيه ال بي ام ، والذي احتل المرتبة 42

- فاز مطعم طوكيو العريق والمعروف الآن بأنه من أفضل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط.

يُذكر أن التصويت يتم من خلال 200 خبير مستقل في قطاع المطاعم وغيرهم من الذواقة المتمرسين من جميع أنحاء المنطقة، ويتم تكريم الأفراد من أصحاب المساهمات المتميزة في قطاع المطاعم والتغذية.