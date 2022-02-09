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عروس الخليج تتوج 5 مطاعم سعودية ضمن جوائز الأفضل في الشرق الأوسط

يتم التصويت خلال 200 خبير مستقل بقطاع المطاعم والذواقة المتمرسين

أعلنت الجهة المنظمة لجوائز الطهي والمطاعم فوز 50 مطعمًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورتها الأولى والتي استضافتها عروس الخليج العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وتفصيلاً، تعد هذه الجائزة من الجوائز المرموقة في قطاع الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفازت 5 مطاعم في الرياض بالجوائز ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا وهي
- المطعم الياباني المعاصر مياوز كأفضل مطعم في السعودية، والمطعم الخامس عشر في الشرق الأوسط.
- فاز مطعم ماربل في الرياض على المرتبة 30 في القائمة
- احتل مطعم بورترهاوس المرتبة 37 في القائمة
- فاز مطعم وكافيه ال بي ام ، والذي احتل المرتبة 42
- فاز مطعم طوكيو العريق والمعروف الآن بأنه من أفضل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط.
يُذكر أن التصويت يتم من خلال 200 خبير مستقل في قطاع المطاعم وغيرهم من الذواقة المتمرسين من جميع أنحاء المنطقة، ويتم تكريم الأفراد من أصحاب المساهمات المتميزة في قطاع المطاعم والتغذية.

الإمارات أبو ظبي الشرق الأوسط الطهي المطاعم الأغذية السعودية مطاعم السعودية

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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عروس الخليج تتوج 5 مطاعم سعودية ضمن جوائز الأفضل في الشرق الأوسط
سبق

أعلنت الجهة المنظمة لجوائز الطهي والمطاعم فوز 50 مطعمًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورتها الأولى والتي استضافتها عروس الخليج العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وتفصيلاً، تعد هذه الجائزة من الجوائز المرموقة في قطاع الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفازت 5 مطاعم في الرياض بالجوائز ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا وهي
- المطعم الياباني المعاصر مياوز كأفضل مطعم في السعودية، والمطعم الخامس عشر في الشرق الأوسط.
- فاز مطعم ماربل في الرياض على المرتبة 30 في القائمة
- احتل مطعم بورترهاوس المرتبة 37 في القائمة
- فاز مطعم وكافيه ال بي ام ، والذي احتل المرتبة 42
- فاز مطعم طوكيو العريق والمعروف الآن بأنه من أفضل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط.
يُذكر أن التصويت يتم من خلال 200 خبير مستقل في قطاع المطاعم وغيرهم من الذواقة المتمرسين من جميع أنحاء المنطقة، ويتم تكريم الأفراد من أصحاب المساهمات المتميزة في قطاع المطاعم والتغذية.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
12:54 AM

عروس الخليج تتوج 5 مطاعم سعودية ضمن جوائز الأفضل في الشرق الأوسط

يتم التصويت خلال 200 خبير مستقل بقطاع المطاعم والذواقة المتمرسين

A A A
خالد خليل - الرياض
0
63

أعلنت الجهة المنظمة لجوائز الطهي والمطاعم فوز 50 مطعمًا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دورتها الأولى والتي استضافتها عروس الخليج العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وتفصيلاً، تعد هذه الجائزة من الجوائز المرموقة في قطاع الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفازت 5 مطاعم في الرياض بالجوائز ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا وهي
- المطعم الياباني المعاصر مياوز كأفضل مطعم في السعودية، والمطعم الخامس عشر في الشرق الأوسط.
- فاز مطعم ماربل في الرياض على المرتبة 30 في القائمة
- احتل مطعم بورترهاوس المرتبة 37 في القائمة
- فاز مطعم وكافيه ال بي ام ، والذي احتل المرتبة 42
- فاز مطعم طوكيو العريق والمعروف الآن بأنه من أفضل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط.
يُذكر أن التصويت يتم من خلال 200 خبير مستقل في قطاع المطاعم وغيرهم من الذواقة المتمرسين من جميع أنحاء المنطقة، ويتم تكريم الأفراد من أصحاب المساهمات المتميزة في قطاع المطاعم والتغذية.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,552
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,309
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,010
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,051

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