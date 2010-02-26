طائرة الهلال تحرز المركز الثالث في البطولة العربية الـ36 للأندية

بعد تغلبها على العربي القطري بثلاثة أشواط مقابل شوطين

حقق فريق الهلال الأول لكرة الطائرة المركز الثالث في البطولة العربية الـ36 للأندية الأبطال لكرة الطائرة بعد أن تغلب على فريق نادي العربي القطري بثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد على صالة نادي الترجي بجمهورية تونس، وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي:

الشوط الأول "25" - "22"، الشوط الثاني "25" - "20"، الشوط الثالث "20" - "25"، الشوط الرابع "21" - "25"، والشوط الخامس "15" - "12". ومثل فريق الهلال كل من: أحمد البخيت، خليل حجي، موفق المطيري،نواف البخيت، محمد بكر، عبدالرحمن الدوسري، وعبدالعزيز الحربي، عبدالله الزهراني، حسن الوثلان، هيروشي، رايدل بوي، أسامة الزهراني، وإبراهيم المعيقل".

