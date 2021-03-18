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كوريا الشمالية: لم نسمع من النظام الجديد بالولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"

قالت سنتجاهل محاولات الاتصال هذه حتى تسقط السياسات العدائية

قالت كوريا الشمالية إنها لم تسمع من النظام الجديد في الولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"، كاشفة أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها عبر "البريد الإلكتروني والاتصالات".

وتفصيلاً، أكدت كوريا الشمالية حسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها أخيرًا.

وقالت: "سنتجاهل محاولات الاتصال هذه حتى تسقط السياسات العدائية"، واصفة هذه الجهود بأنها "حيلة رخيصة" لإضاعة الوقت، ولا داعي للتجاوب مع هذه المحاولات.

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كوريا الشمالية: لم نسمع من النظام الجديد بالولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"
سبق

قالت كوريا الشمالية إنها لم تسمع من النظام الجديد في الولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"، كاشفة أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها عبر "البريد الإلكتروني والاتصالات".

وتفصيلاً، أكدت كوريا الشمالية حسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها أخيرًا.

وقالت: "سنتجاهل محاولات الاتصال هذه حتى تسقط السياسات العدائية"، واصفة هذه الجهود بأنها "حيلة رخيصة" لإضاعة الوقت، ولا داعي للتجاوب مع هذه المحاولات.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:25 AM
اخر تعديل
18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
02:51 AM

كوريا الشمالية: لم نسمع من النظام الجديد بالولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"

قالت سنتجاهل محاولات الاتصال هذه حتى تسقط السياسات العدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,356

قالت كوريا الشمالية إنها لم تسمع من النظام الجديد في الولايات المتحدة سوى "النظريات المجنونة"، كاشفة أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها عبر "البريد الإلكتروني والاتصالات".

وتفصيلاً، أكدت كوريا الشمالية حسب وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن الولايات المتحدة حاولت التواصل معها أخيرًا.

وقالت: "سنتجاهل محاولات الاتصال هذه حتى تسقط السياسات العدائية"، واصفة هذه الجهود بأنها "حيلة رخيصة" لإضاعة الوقت، ولا داعي للتجاوب مع هذه المحاولات.

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