النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال عام.. تقرير حقوقي يمني يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات المتمردين الحوثيين في البيضاء

شملت الانتهاكات: 49 حالة قتل في صفوف المدنيين و34 إصابة و399 اختطافاً

وثق تقرير حقوقي يمني، زيادة في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، العام المنصرم بحق المدنيين في محافظة البيضاء وسط البلاد.
ورصد التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية، 674 حالة انتهاك خلال العام 2020م، بنسبة زيادة 28% عن العام 2019م.
وشملت الانتهاكات، 49 حالة قتل في صفوف المدنيين، و 34 حالة إصابة، و 399 حالة اختطاف.
كما وثق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 79 حالة اعتداء على الممتلكات الخاصة، و 22 حالة تدمير لمنازل، وسبع حالات اعتداء على الممتلكات العامة، إضافةً إلى ست حالات اعتداء على المساجد.
وتضمن التقرير حالات انتهاكات حوثية أخرى منها: الجباية ونهب الأموال والممتلكات، وحملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية والتجسس على السكان، إضافةً إلى إجبار الموظفين الحكوميين والمعلمين على حضور أنشطة طائفية للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، وايقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية عن العمل ونهب مقدراتها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خلال عام.. تقرير حقوقي يمني يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات المتمردين الحوثيين في البيضاء
سبق

وثق تقرير حقوقي يمني، زيادة في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، العام المنصرم بحق المدنيين في محافظة البيضاء وسط البلاد.
ورصد التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية، 674 حالة انتهاك خلال العام 2020م، بنسبة زيادة 28% عن العام 2019م.
وشملت الانتهاكات، 49 حالة قتل في صفوف المدنيين، و 34 حالة إصابة، و 399 حالة اختطاف.
كما وثق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 79 حالة اعتداء على الممتلكات الخاصة، و 22 حالة تدمير لمنازل، وسبع حالات اعتداء على الممتلكات العامة، إضافةً إلى ست حالات اعتداء على المساجد.
وتضمن التقرير حالات انتهاكات حوثية أخرى منها: الجباية ونهب الأموال والممتلكات، وحملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية والتجسس على السكان، إضافةً إلى إجبار الموظفين الحكوميين والمعلمين على حضور أنشطة طائفية للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، وايقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية عن العمل ونهب مقدراتها.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:47 PM

خلال عام.. تقرير حقوقي يمني يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات المتمردين الحوثيين في البيضاء

شملت الانتهاكات: 49 حالة قتل في صفوف المدنيين و34 إصابة و399 اختطافاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
358

وثق تقرير حقوقي يمني، زيادة في الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، العام المنصرم بحق المدنيين في محافظة البيضاء وسط البلاد.
ورصد التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية، 674 حالة انتهاك خلال العام 2020م، بنسبة زيادة 28% عن العام 2019م.
وشملت الانتهاكات، 49 حالة قتل في صفوف المدنيين، و 34 حالة إصابة، و 399 حالة اختطاف.
كما وثق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 79 حالة اعتداء على الممتلكات الخاصة، و 22 حالة تدمير لمنازل، وسبع حالات اعتداء على الممتلكات العامة، إضافةً إلى ست حالات اعتداء على المساجد.
وتضمن التقرير حالات انتهاكات حوثية أخرى منها: الجباية ونهب الأموال والممتلكات، وحملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية والتجسس على السكان، إضافةً إلى إجبار الموظفين الحكوميين والمعلمين على حضور أنشطة طائفية للمليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، وايقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية عن العمل ونهب مقدراتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,150
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,048
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,360
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,426

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة