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"تعليم عسير" تدعو قادة وقائدات المدارس لتفعيل صلاحياتهم بتأجيل أو إلغاء الاصطفاف الصباحي

تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

شدَّد المدير العام للتعليم في عسير سعد الجوني على قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقًا للظروف المناخية لكل قطاع، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، وإشعار أولياء الأمور.

يأتي ذلك تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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"تعليم عسير" تدعو قادة وقائدات المدارس لتفعيل صلاحياتهم بتأجيل أو إلغاء الاصطفاف الصباحي
سبق

شدَّد المدير العام للتعليم في عسير سعد الجوني على قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقًا للظروف المناخية لكل قطاع، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، وإشعار أولياء الأمور.

يأتي ذلك تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:09 PM

"تعليم عسير" تدعو قادة وقائدات المدارس لتفعيل صلاحياتهم بتأجيل أو إلغاء الاصطفاف الصباحي

تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس

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محمد طيران - عسير
1
3,046

شدَّد المدير العام للتعليم في عسير سعد الجوني على قادة وقائدات المدارس بتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بتأجيل موعد الاصطفاف أو إلغائه، وفقًا للظروف المناخية لكل قطاع، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، وإشعار أولياء الأمور.

يأتي ذلك تحقيقًا لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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