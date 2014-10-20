حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث دهس وقع في حي الجامعة بمدينة نجران.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج منه وفاة ثلاث نساء.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث دهس وقع في حي الجامعة بمدينة نجران.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج منه وفاة ثلاث نساء.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث دهس وقع في حي الجامعة بمدينة نجران.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج منه وفاة ثلاث نساء.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث دهس وقع في حي الجامعة بمدينة نجران.
وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج منه وفاة ثلاث نساء.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.