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حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

وقع في حي الجامعة.. وسنوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها

تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث دهس وقع في حي الجامعة بمدينة نجران.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج منه وفاة ثلاث نساء.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر
سبق

تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث دهس وقع في حي الجامعة بمدينة نجران.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج منه وفاة ثلاث نساء.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:35 AM

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

وقع في حي الجامعة.. وسنوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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6,432

تباشر هذه اللحظات الجهات الأمنية والإسعافية حادث دهس وقع في حي الجامعة بمدينة نجران.

وبحسب معلومات "سبق" الأولية فإن الحادث نتج منه وفاة ثلاث نساء.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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