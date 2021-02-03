وزير الرياضة و "القصبي" يدشنان "نكمل بعض ونصنع الفرق"

بشعار «نكمل بعض ونصنع الفرق» دشن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وماجد القصبي وزير التجارة، الأربعاء، حملة «نكمل بعض ونصنع الفرق»، في حضور صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

وتهدف الحملة إلى تعزيز التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر خلق بيئة استثمارية محفزة في المجال الرياضي ورعايات الأندية، وجذب المزيد من هذا القطاع الحيوي المهم للاستثمار بهذا المجال.

وتركز «منشآت» ضمن الحملة التي ستستمر خلال الجولة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على أهمية الشراكة مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الفرص التي تتيحها الأندية الرياضية في الوصول لشريحة أكبر من العملاء والمستفيدين.

وتسعى الحملة إلى زيادة استثمارات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجال الرياضي وعدد رعاة الأندية، مما يعزز استدامتها وزيادة مواردها، حيث يبلغ عدد رعاة فرق كرة القدم في الوقت الحالي 126 منشأة، كما تسعى إلى تطوير أدوات استثمارية مبتكرة لتوسيع نطاق دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال الاستثمار الرياضي.