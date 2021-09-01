أكاديميون ومتخصصون يستعرضون مستقبل التعليم والتعلم بعد كوفيد-19

ملتقى أقيم لمدة يومين افتتحه "الغنّام" شارك فيه 3500 مشارك.. وبرعاية "الوهيبي"

‬دشّن المساعد للشؤون التعليمية بمنطقة الرياض عبدالله بن سعد الغنّام نيابةً عن المدير العام للتعليم بالمنطقة الملتقى العلمي "ملامح مستقبل التعليم والتعلم بعد كوفيد 19"، الذي أقيم على مدار يومين (عن بعد) ونظمته إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنين) يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين حاضر فيه نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

وبدأ اللقاء الذي أداره المدرب والمستشار الإعلامي جيلاني الشمراني، بالجلسة الأولى بعنوان: "الفاقد التعليمي" للأستاذ الدكتور خالد بن عواض الثبيتي رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الإمام محمد بن سعود، تحدث فيه عن مفهوم وأنواع وأسباب الفاقد التعليمي وأهم استراتيجيات تدارك الفاقد التعليمي واختتمها بعدد من التوصيات العلمية.

وقدّم مستشار رئيس جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي ورقته العلمية بعنوان: "إعادة تصور التعليم والتعلم بعد كوفيد" وتحدث عن استشراف المستقبل ثم الواقع والتطلعات والأدوار المنوطة بكل فريق، وفي اليوم الثاني بدأت الجلسة الأولى مع الدكتور خالد بن إبراهيم التركي المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الإمام، بورقة حملت عنوان: "نواتج التعلم" تحدث فيها عن المفاهيم وتطبيقات المتعلقة بها، وأهم مصادر التخطيط لنواتج التعلم، والأسس التي تقوم عليها عملية صياغة النواتج.

في الجلسة الرابعة، قدّم مشرف التدريب التربوي بتعليم الرياض الدكتور عبدالله محمد الغامدي ورقة علمية بعنوان استثمار الفصول الدراسية الافتراضية في التعليم والتعلم، وذكر الفرق بين التعليم المقصود وغير المقصود وأنواع المنصات الافتراضية ثم إدارة استراتيجيات الفصول الافتراضية واختتمها بعدد من التوصيات.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره أكثر من 3500 مشارك ومشاركة من شاغلي الوظائف التعليمية، كرّم مدير إدارة التدريب والابتعاث (بنين) خالد عبدالله الرفاعي المحاضرين ومقدم اللقاء، وقدم الشكر لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ومساعده للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام على ما يقدمانه من دعم لا محدود للتعليم بالمنطقة.