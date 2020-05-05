متحدث "الصحة": الأسواق والمولات قد تكون بيئة لانتقال عدوى "كورونا"

أكد ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات والسلوكيات الصحية السليمة

جدّد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التحذير من أي مكان للتجمع بشكل عام، على اعتبار أنه يمثل بيئة خصبة لانتقال العدوى بفيروس "كورونا".

وتساءل: هل الأسواق والمحلات التجارية والمولات تدخل ضمن ذلك؟ نعم، في حال عدم التزمنا بذلك.

وقال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن مستجدات "كورونا": السمة الظاهرة والغالبة على الجميع هي الالتزام بالتقيد بالسلوكيات الصحية كتغطية الأنف والفم وعدم المصافحة وملامسة الأسطح إلا بشكل قليل، وترك مسافة آمنة بيننا وبين الآخرين، وقد سبق التحذير من أي تجمع يزيد على خمسة أشخاص.

وأضاف: يجب أن نكون في إطار أعداد محدودة جداً، وعلى كل من يدخل إلى المحلات والمولات التقيد بهذه التعليمات والسلوكيات الصحية.

وأردف: الأمور مبشرة في ظل الالتزام بالتعليمات، ولكن الحذر مستمر والتوصية قائمة، حيث لا نريد أن يتحول أي خروج ضروري للتسوق إلى رحلة يعقبها اكتساب العدوى.

وتابع: هذه التوصيات مستمرة حتى نطمئن تماماً إلى أن الأوضاع العالمية أصبحت في وضع أفضل؛ لأن الفيروس ما زال خطيراً.