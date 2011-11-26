النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيم بالقدس

"غيث": القوات الإسرائيلية أعدمت الشاب" شقير" بدم بارد بينما كان يستقل مركبته

استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.

وفى التفاصيل ..أعلنت مصادر محلية في القدس عن استشهاد الشاب نور جمال شقير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم.

من جهة أخرى، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيم بالقدس
سبق

استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.

وفى التفاصيل ..أعلنت مصادر محلية في القدس عن استشهاد الشاب نور جمال شقير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم.

من جهة أخرى، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
12:28 AM

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيم بالقدس

"غيث": القوات الإسرائيلية أعدمت الشاب" شقير" بدم بارد بينما كان يستقل مركبته

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
0
4

استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.

وفى التفاصيل ..أعلنت مصادر محلية في القدس عن استشهاد الشاب نور جمال شقير، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم.

من جهة أخرى، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,115
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,234
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,798
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة