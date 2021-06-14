النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلفاً للإسباني "تريساكو".. السويسري مانويل نافارو رئيساً للجنة الحكام

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم السويسري مانويل نافارو رئيساً للجنة الحكام الرئيسة، خلفاً للإسباني فرناندو تريساكو الرئيس السابق.
وشهد التشكيل الجديد للجنة الحكام تولي السعودي عبد الله العقيل منصب نائب الرئيس، وعضوية: عبد العزيز الكثيري، وصالح الهذلول، وعبد العزيز العقيلي.
ويملك نافارو صاحب الـ48 عاماً مسيرة حافلة في مجال التحكيم حيث شارك في إدارة 60 مباراة دولية خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وساهم في إدارة 240 مباراة في الدوري السويسري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
خلفاً للإسباني "تريساكو".. السويسري مانويل نافارو رئيساً للجنة الحكام
سبق

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم السويسري مانويل نافارو رئيساً للجنة الحكام الرئيسة، خلفاً للإسباني فرناندو تريساكو الرئيس السابق.
وشهد التشكيل الجديد للجنة الحكام تولي السعودي عبد الله العقيل منصب نائب الرئيس، وعضوية: عبد العزيز الكثيري، وصالح الهذلول، وعبد العزيز العقيلي.
ويملك نافارو صاحب الـ48 عاماً مسيرة حافلة في مجال التحكيم حيث شارك في إدارة 60 مباراة دولية خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وساهم في إدارة 240 مباراة في الدوري السويسري.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:14 PM

خلفاً للإسباني "تريساكو".. السويسري مانويل نافارو رئيساً للجنة الحكام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
748

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم السويسري مانويل نافارو رئيساً للجنة الحكام الرئيسة، خلفاً للإسباني فرناندو تريساكو الرئيس السابق.
وشهد التشكيل الجديد للجنة الحكام تولي السعودي عبد الله العقيل منصب نائب الرئيس، وعضوية: عبد العزيز الكثيري، وصالح الهذلول، وعبد العزيز العقيلي.
ويملك نافارو صاحب الـ48 عاماً مسيرة حافلة في مجال التحكيم حيث شارك في إدارة 60 مباراة دولية خلال الفترة من 2006 وحتى 2012، وساهم في إدارة 240 مباراة في الدوري السويسري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,570
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,173
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,774

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة