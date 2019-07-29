وأشار إلى أن بلاده نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

وبين الوزير الأمريكي بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

ولفت "بلينكن" خلال زيارة رسمية للكويت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بضغطة زر.

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن.

أمريكا تشيد بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-29 أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن. ولفت "بلينكن" خلال زيارة رسمية للكويت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بضغطة زر. وبين الوزير الأمريكي بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم". وأشار إلى أن بلاده نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 04:47 PM

أمريكا تشيد بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن "بلينكن": لا يمكن إنهاء الحرب بضغطة زر في ذلك البلاد





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أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت "بلينكن" خلال زيارة رسمية للكويت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بضغطة زر.

وبين الوزير الأمريكي بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن بلاده نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في أفغانستان.