النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1289 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1299 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمريكا تشيد بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن

"بلينكن": لا يمكن إنهاء الحرب بضغطة زر في ذلك البلاد

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت "بلينكن" خلال زيارة رسمية للكويت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بضغطة زر.

وبين الوزير الأمريكي بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن بلاده نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تشيد بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن
سبق

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت "بلينكن" خلال زيارة رسمية للكويت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بضغطة زر.

وبين الوزير الأمريكي بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن بلاده نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
04:47 PM

أمريكا تشيد بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن

"بلينكن": لا يمكن إنهاء الحرب بضغطة زر في ذلك البلاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,292

أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بالخطة السعودية لتحقيق السلام في اليمن.

ولفت "بلينكن" خلال زيارة رسمية للكويت إلى أنه لا يمكن إنهاء الحرب في اليمن بضغطة زر.

وبين الوزير الأمريكي بأنه لا يوجد حل عسكري للصراع في أفغانستان، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأشار إلى أن بلاده نجحت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها في أفغانستان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,244
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,515
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,037

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة