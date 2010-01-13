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المدير العام للتعليم بجازان: مدارسنا مستعدة للعودة الحضورية

للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، على أعمال الصيانة بعدد من مدارس المنطقة.

جاء ذلك استعدادًا للعودة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارًا من يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م.

وناقش "أبوهادي" مع مديري ومديرات المدارس، سير عمليات الصيانة والنظافة واحتياجات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

واطلع على تجهيزات الأدوات الصحية كالمعقمات والكمامات والملصقات الإرشادية وتوزيع الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية بما يحقق التباعد.

كما ناقش المستوى التعليمي للطلبة وخطط المدارس لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالمخرجات، حاثًا الجميع على التقيد بالبروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" وتوفير البيئة الآمنة داخل المدارس.

وفي ذات السياق نفذ مساعدو المدير العام للتعليم زيارات للمدارس بمختلف محافظات المنطقة، في إطار سعي الإدارة لتكثيف الزيارات الميدانية للاطلاع على تجهيزات المدارس استعدادًا للعودة الحضورية وتقديم الدعم لمكاتب التعليم والمدارس للوصول للجاهزية قبل اليوم الأول للعودة الحضورية.

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المدير العام للتعليم بجازان: مدارسنا مستعدة للعودة الحضورية
سبق

وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، على أعمال الصيانة بعدد من مدارس المنطقة.

جاء ذلك استعدادًا للعودة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارًا من يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م.

وناقش "أبوهادي" مع مديري ومديرات المدارس، سير عمليات الصيانة والنظافة واحتياجات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

واطلع على تجهيزات الأدوات الصحية كالمعقمات والكمامات والملصقات الإرشادية وتوزيع الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية بما يحقق التباعد.

كما ناقش المستوى التعليمي للطلبة وخطط المدارس لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالمخرجات، حاثًا الجميع على التقيد بالبروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" وتوفير البيئة الآمنة داخل المدارس.

وفي ذات السياق نفذ مساعدو المدير العام للتعليم زيارات للمدارس بمختلف محافظات المنطقة، في إطار سعي الإدارة لتكثيف الزيارات الميدانية للاطلاع على تجهيزات المدارس استعدادًا للعودة الحضورية وتقديم الدعم لمكاتب التعليم والمدارس للوصول للجاهزية قبل اليوم الأول للعودة الحضورية.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:32 PM

المدير العام للتعليم بجازان: مدارسنا مستعدة للعودة الحضورية

للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

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فهد كاملي - جازان
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وقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، على أعمال الصيانة بعدد من مدارس المنطقة.

جاء ذلك استعدادًا للعودة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، اعتبارًا من يوم الأحد 20/ 6/ 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م.

وناقش "أبوهادي" مع مديري ومديرات المدارس، سير عمليات الصيانة والنظافة واحتياجات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

واطلع على تجهيزات الأدوات الصحية كالمعقمات والكمامات والملصقات الإرشادية وتوزيع الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية بما يحقق التباعد.

كما ناقش المستوى التعليمي للطلبة وخطط المدارس لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالمخرجات، حاثًا الجميع على التقيد بالبروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" وتوفير البيئة الآمنة داخل المدارس.

وفي ذات السياق نفذ مساعدو المدير العام للتعليم زيارات للمدارس بمختلف محافظات المنطقة، في إطار سعي الإدارة لتكثيف الزيارات الميدانية للاطلاع على تجهيزات المدارس استعدادًا للعودة الحضورية وتقديم الدعم لمكاتب التعليم والمدارس للوصول للجاهزية قبل اليوم الأول للعودة الحضورية.

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