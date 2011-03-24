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"الزكاة" توقّع مذكرة تفاهم مع "البيئة والمياه والزراعة"

بهدف تطوير الأعمال في الجهتين والاستفادة من الخبرات

‬ وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تهدف إلى تطوير الأعمال في الجهتين، والاستفادة من الخبرات في مجالات الزكاة والضريبة، والتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وكذلك الربط الإلكتروني بين الجهتين، إضافة إلى التعاون في المبادرات والمشاريع المشتركة ذات الصلة.

ومثّل الهيئة في هذا التوقيع محافظها المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما مثّل الوزارة نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي.

وتتضمن المذكرة قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاستفادة من مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتشجير على مستوى المملكة، لتشجير منشآتها والقطاعات التابعة لها في مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" توقّع مذكرة تفاهم مع "البيئة والمياه والزراعة"
سبق

‬ وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تهدف إلى تطوير الأعمال في الجهتين، والاستفادة من الخبرات في مجالات الزكاة والضريبة، والتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وكذلك الربط الإلكتروني بين الجهتين، إضافة إلى التعاون في المبادرات والمشاريع المشتركة ذات الصلة.

ومثّل الهيئة في هذا التوقيع محافظها المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما مثّل الوزارة نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي.

وتتضمن المذكرة قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاستفادة من مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتشجير على مستوى المملكة، لتشجير منشآتها والقطاعات التابعة لها في مناطق المملكة.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
05:14 PM

"الزكاة" توقّع مذكرة تفاهم مع "البيئة والمياه والزراعة"

بهدف تطوير الأعمال في الجهتين والاستفادة من الخبرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، تهدف إلى تطوير الأعمال في الجهتين، والاستفادة من الخبرات في مجالات الزكاة والضريبة، والتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وكذلك الربط الإلكتروني بين الجهتين، إضافة إلى التعاون في المبادرات والمشاريع المشتركة ذات الصلة.

ومثّل الهيئة في هذا التوقيع محافظها المهندس سهيل بن محمد أبانمي، فيما مثّل الوزارة نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي.

وتتضمن المذكرة قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل بالاستفادة من مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة للتشجير على مستوى المملكة، لتشجير منشآتها والقطاعات التابعة لها في مناطق المملكة.

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