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بعد "لبس سويسرا".. "ابن حثلين" يؤكد: "المؤسس للإبل" باقٍ في السعودية

قال: هذا مهرجان له وضعه الخاص.. يكفينا مكرمة خادم الحرمين بتشريفه كل عام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية، فهد بن حثلين، عن اللبس الذي أشكل على بعض ملّاك الإبل، عن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العام القادم في سويسرا، وأكد بقاء مهرجان المؤسس في السعودية.

وأكد "ابن حثلين"، في تصريح مع نرجس العوامي لقناة mbc، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل "سيبقى كما هو عليه".

وأضاف: "هذا المهرجان له وضعه الخاص بالنسبة لأهل الإبل والمملكة العربية السعودية، ويكفينا تشريف خادم الحرمين الشريفين كل سنة وهذه مكرُمة بالنسبة لنا كملاك إبل".

وتابع: "سبق أن أعلنّا وجود عدة مهرجانات في دول عالمية، والآن نجني ثمرتها ولله الحمد؛ فستكون مهرجانات أوروبية، بالإضافة إلى مهرجانات بالسعودية، بالإضافة إلى مهرجان الملك عبدالعزيز".

وكان إعلان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، عن إقامة مهرجان للإبل في سويسرا، قد الْتبس على الكثير، بانتقال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من الصياهد الجنوبية لسويسرا.

رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية فهد بن حثلين ملاك الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل سويسرا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد "لبس سويسرا".. "ابن حثلين" يؤكد: "المؤسس للإبل" باقٍ في السعودية
سبق

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية، فهد بن حثلين، عن اللبس الذي أشكل على بعض ملّاك الإبل، عن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العام القادم في سويسرا، وأكد بقاء مهرجان المؤسس في السعودية.

وأكد "ابن حثلين"، في تصريح مع نرجس العوامي لقناة mbc، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل "سيبقى كما هو عليه".

وأضاف: "هذا المهرجان له وضعه الخاص بالنسبة لأهل الإبل والمملكة العربية السعودية، ويكفينا تشريف خادم الحرمين الشريفين كل سنة وهذه مكرُمة بالنسبة لنا كملاك إبل".

وتابع: "سبق أن أعلنّا وجود عدة مهرجانات في دول عالمية، والآن نجني ثمرتها ولله الحمد؛ فستكون مهرجانات أوروبية، بالإضافة إلى مهرجانات بالسعودية، بالإضافة إلى مهرجان الملك عبدالعزيز".

وكان إعلان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، عن إقامة مهرجان للإبل في سويسرا، قد الْتبس على الكثير، بانتقال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من الصياهد الجنوبية لسويسرا.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
07:38 PM

بعد "لبس سويسرا".. "ابن حثلين" يؤكد: "المؤسس للإبل" باقٍ في السعودية

قال: هذا مهرجان له وضعه الخاص.. يكفينا مكرمة خادم الحرمين بتشريفه كل عام

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مسلّم الهواملة - الرياض
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6,439

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية، فهد بن حثلين، عن اللبس الذي أشكل على بعض ملّاك الإبل، عن إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العام القادم في سويسرا، وأكد بقاء مهرجان المؤسس في السعودية.

وأكد "ابن حثلين"، في تصريح مع نرجس العوامي لقناة mbc، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل "سيبقى كما هو عليه".

وأضاف: "هذا المهرجان له وضعه الخاص بالنسبة لأهل الإبل والمملكة العربية السعودية، ويكفينا تشريف خادم الحرمين الشريفين كل سنة وهذه مكرُمة بالنسبة لنا كملاك إبل".

وتابع: "سبق أن أعلنّا وجود عدة مهرجانات في دول عالمية، والآن نجني ثمرتها ولله الحمد؛ فستكون مهرجانات أوروبية، بالإضافة إلى مهرجانات بالسعودية، بالإضافة إلى مهرجان الملك عبدالعزيز".

وكان إعلان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، عن إقامة مهرجان للإبل في سويسرا، قد الْتبس على الكثير، بانتقال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من الصياهد الجنوبية لسويسرا.

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