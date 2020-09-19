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مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 101772 بينهم 87958 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 101772 حالة، من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 101772 حالة، من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
01:13 AM

مصر تسجِّل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

ارتفع إجمالي المصابين إلى 101772 بينهم 87958 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87958 حالة حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 131 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 101772 حالة، من ضمنهم 87958 حالة تم شفاؤها، و5733 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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