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"تعليم الزلفي" يُحقق المركز الأول على مستوى المملكة باختبار القدرات لعام 1442هـ

"الطريقي": دعم القيادة والوزارة يدفعنا لصدارة الدول في كل المحاور والتصنيفات

حقق "تعليم الزلفي" المركز الأول في اختبار القدرات العلمي "بنين"، كما حقق المركز الأول في اختبار القدرات النظري "بنات" على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، ويأتي هذا الإنجاز ضمن عدد من الإنجازات والنجاحات التي حققها تعليم الزلفي على المستوى المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة قدّم مدير التعليم محمد بن عبدالله الطريقي باسمه ونيابة عن منسوبي تعليم الزلفي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولوزارة التعليم، على ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام؛ مما جعله في صدارة الدول في كل محاوره وتصنيفاته ونواتجه.

وقدّم "الطريقي" شكره للهيئة التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات، وللطلاب والطالبات ولأولياء الأمور ولمنظومة التعليم عامة على هذا المنجز الشامل، الذي جاء وفق مؤشرات هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال الطريقي: هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتضحيات المقدمة، ويؤكد دور المبادرات النوعية، والخطط والبرامج المقدمة للطلبة، لرفع المستوى التحصيلي والعلمي وتنمية القدرات والمهارات.

وأضاف: "نثمّن باستمرار جهود الجميع نحو مزيد من العطاء ووصولًا لأعلى مراتب ودرجات الطموح والنجاح بإذن الله تعالى".

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"تعليم الزلفي" يُحقق المركز الأول على مستوى المملكة باختبار القدرات لعام 1442هـ
سبق

حقق "تعليم الزلفي" المركز الأول في اختبار القدرات العلمي "بنين"، كما حقق المركز الأول في اختبار القدرات النظري "بنات" على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، ويأتي هذا الإنجاز ضمن عدد من الإنجازات والنجاحات التي حققها تعليم الزلفي على المستوى المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة قدّم مدير التعليم محمد بن عبدالله الطريقي باسمه ونيابة عن منسوبي تعليم الزلفي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولوزارة التعليم، على ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام؛ مما جعله في صدارة الدول في كل محاوره وتصنيفاته ونواتجه.

وقدّم "الطريقي" شكره للهيئة التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات، وللطلاب والطالبات ولأولياء الأمور ولمنظومة التعليم عامة على هذا المنجز الشامل، الذي جاء وفق مؤشرات هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال الطريقي: هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتضحيات المقدمة، ويؤكد دور المبادرات النوعية، والخطط والبرامج المقدمة للطلبة، لرفع المستوى التحصيلي والعلمي وتنمية القدرات والمهارات.

وأضاف: "نثمّن باستمرار جهود الجميع نحو مزيد من العطاء ووصولًا لأعلى مراتب ودرجات الطموح والنجاح بإذن الله تعالى".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:08 PM

"تعليم الزلفي" يُحقق المركز الأول على مستوى المملكة باختبار القدرات لعام 1442هـ

"الطريقي": دعم القيادة والوزارة يدفعنا لصدارة الدول في كل المحاور والتصنيفات

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فلاح الجوفان - الزلفي
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حقق "تعليم الزلفي" المركز الأول في اختبار القدرات العلمي "بنين"، كما حقق المركز الأول في اختبار القدرات النظري "بنات" على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، ويأتي هذا الإنجاز ضمن عدد من الإنجازات والنجاحات التي حققها تعليم الزلفي على المستوى المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة قدّم مدير التعليم محمد بن عبدالله الطريقي باسمه ونيابة عن منسوبي تعليم الزلفي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- ولوزارة التعليم، على ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام؛ مما جعله في صدارة الدول في كل محاوره وتصنيفاته ونواتجه.

وقدّم "الطريقي" شكره للهيئة التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات، وللطلاب والطالبات ولأولياء الأمور ولمنظومة التعليم عامة على هذا المنجز الشامل، الذي جاء وفق مؤشرات هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وقال الطريقي: هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة والتضحيات المقدمة، ويؤكد دور المبادرات النوعية، والخطط والبرامج المقدمة للطلبة، لرفع المستوى التحصيلي والعلمي وتنمية القدرات والمهارات.

وأضاف: "نثمّن باستمرار جهود الجميع نحو مزيد من العطاء ووصولًا لأعلى مراتب ودرجات الطموح والنجاح بإذن الله تعالى".

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