النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مناظر خلابة شكَّلتها روضة "الخفس" مع بداية بواكير الربيع.. هي الأقرب للعاصمة

نباتات برية تحفها كثبان الرمال الذهبية.. وهذه أوديتها والطريق الموصل لها

شكَّلت النباتات البرية التي تحفها الرمال الذهبية لوحة طبيعية في "روضة الخفس الشمالي"، أبهرت المتنزهين ومحبي البر؛ إذ رسمت أجواؤها لوحة فنية طبيعية بعد أن كست بواكير الربيع مساحات شاسعة من الروضة.

وتتكون الروضة من سهل رملي منبسط، يكسوه النفل، وليس فيها أشجار كبيرة، وتحيط بها الرمال الذهبية من الغرب، وجبال العرمة من الشرق، وتصب فيها أودية، أهمها شعيب ملهم، وشعيب دقلة، وشعيب محرقة.. وهي من أقرب الروضات إلى مدينة الرياض؛ إذ تبعد 82 كلم شمال مدينة الرياض.

ويمكن الوصول للروضة لقاطني مدينة الرياض عن طريق شارع التخصصي؛ إذ يسير قاصد الروضة مع الطريق باتجاه الشمال حتى يصل مفرق (الجنادرية -التنهات- الصمان)، وعندها يتجه إلى اليسار جهة الشمال، ثم يواصل السير حتى يأتي على اليمين (مفرق حفر العتش الطوقي الصمان)، ويستمر على الطريق نفسه، حتى يجد لوحة صغيرة على اليمين تشير إلى مدخل الروضة الترابي الممهد؛ فيتجه معه حتى يجد الروضة.

ووثَّق المصور "خالد بن سعود الحنتمي" بعدسته جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو، وخص بها متابعي "سبق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مناظر خلابة شكَّلتها روضة "الخفس" مع بداية بواكير الربيع.. هي الأقرب للعاصمة
سبق

شكَّلت النباتات البرية التي تحفها الرمال الذهبية لوحة طبيعية في "روضة الخفس الشمالي"، أبهرت المتنزهين ومحبي البر؛ إذ رسمت أجواؤها لوحة فنية طبيعية بعد أن كست بواكير الربيع مساحات شاسعة من الروضة.

وتتكون الروضة من سهل رملي منبسط، يكسوه النفل، وليس فيها أشجار كبيرة، وتحيط بها الرمال الذهبية من الغرب، وجبال العرمة من الشرق، وتصب فيها أودية، أهمها شعيب ملهم، وشعيب دقلة، وشعيب محرقة.. وهي من أقرب الروضات إلى مدينة الرياض؛ إذ تبعد 82 كلم شمال مدينة الرياض.

ويمكن الوصول للروضة لقاطني مدينة الرياض عن طريق شارع التخصصي؛ إذ يسير قاصد الروضة مع الطريق باتجاه الشمال حتى يصل مفرق (الجنادرية -التنهات- الصمان)، وعندها يتجه إلى اليسار جهة الشمال، ثم يواصل السير حتى يأتي على اليمين (مفرق حفر العتش الطوقي الصمان)، ويستمر على الطريق نفسه، حتى يجد لوحة صغيرة على اليمين تشير إلى مدخل الروضة الترابي الممهد؛ فيتجه معه حتى يجد الروضة.

ووثَّق المصور "خالد بن سعود الحنتمي" بعدسته جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو، وخص بها متابعي "سبق".

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:05 AM

مناظر خلابة شكَّلتها روضة "الخفس" مع بداية بواكير الربيع.. هي الأقرب للعاصمة

نباتات برية تحفها كثبان الرمال الذهبية.. وهذه أوديتها والطريق الموصل لها

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
1
2,792

شكَّلت النباتات البرية التي تحفها الرمال الذهبية لوحة طبيعية في "روضة الخفس الشمالي"، أبهرت المتنزهين ومحبي البر؛ إذ رسمت أجواؤها لوحة فنية طبيعية بعد أن كست بواكير الربيع مساحات شاسعة من الروضة.

وتتكون الروضة من سهل رملي منبسط، يكسوه النفل، وليس فيها أشجار كبيرة، وتحيط بها الرمال الذهبية من الغرب، وجبال العرمة من الشرق، وتصب فيها أودية، أهمها شعيب ملهم، وشعيب دقلة، وشعيب محرقة.. وهي من أقرب الروضات إلى مدينة الرياض؛ إذ تبعد 82 كلم شمال مدينة الرياض.

ويمكن الوصول للروضة لقاطني مدينة الرياض عن طريق شارع التخصصي؛ إذ يسير قاصد الروضة مع الطريق باتجاه الشمال حتى يصل مفرق (الجنادرية -التنهات- الصمان)، وعندها يتجه إلى اليسار جهة الشمال، ثم يواصل السير حتى يأتي على اليمين (مفرق حفر العتش الطوقي الصمان)، ويستمر على الطريق نفسه، حتى يجد لوحة صغيرة على اليمين تشير إلى مدخل الروضة الترابي الممهد؛ فيتجه معه حتى يجد الروضة.

ووثَّق المصور "خالد بن سعود الحنتمي" بعدسته جمال تلك الروضة بالصور ومقاطع الفيديو، وخص بها متابعي "سبق".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,570
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة