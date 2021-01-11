دبي.. حشرة تحل لغز جريمة قتل غامضة

ادعى المتهم أنها حادث دهس غير مقصود

في واقعة بوليسية غريبة بدبي، كادت جريمة مقتل رجل أن تسجل قضية دهس غير مقصود، لولا ظهور حشرة في ملفات البحث والتحقيقات.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، كشفت النقيب دكتورة، سارة علي المقهوي، رئيس قسم الفحص الطبي بإدارة الطب الشرعي في دبي عن حل لغز جريمة قتل غامضة بفضل حشرة عثر عليها داخل جثة القتيل.

وروت "المقهوي"، أنه في أثناء فحص جثة القتيل، "تم اكتشاف حشرة معينة تعيش في إحدى إمارات الدولة داخل الجثة، وهو الأمر الذي لم يتوافق مع أقوال المتهم الذي ادعى أن الأمر مجرد حادث دهس غير مقصود، فيما تبين أن الواقعة جريمة قتل حدثت في إمارة أخرى، وأن المتهم قام بنقل الجثة إلى إمارة دبي، وبمواجهته بالأمر اعترف بالحقيقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

ونقلت الصحيفة عن "المقهوي"، إن العمل يجري لتأسيس "قاعدة بيانات لعلم الحشرات الجنائي في القضايا المختلفة والتي ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك عبر تصنيف الحشرات وأنواعها وأماكن ومواسم وجودها ودورة حياتها، وغيرها من البيانات".

وأوضحت "المقهوي" في هذا السياق أن "علم الحشرات علم قديم، إلا أنه بدئ مؤخرًا الاستفادة منه في التحقيقات وحل لغز العديد من القضايا".

وقالت الخبيرة في هذا الشأن أيضًا: "في بعض الحشرات يتم استخلاص الحمض النووي للجثث، بل إنه يمكن إثبات ما إذا كان المتوفَّى مات بالسم مثلاً من الحشرة".



ولفتت "المقهوي" إلى أن "الجثث تعد محور اهتمام بعض الحشرات، فهي تأتي بعد دقائق من الوفاة، بداية من الذباب المنزلي، الذي يضع بيضه على الجثة، وعندها يبدأ توقيت الساعة الحيوية، وهي الفترة الزمنية المطلوبة لنمو البيضة لتصبح يرقة، ومن ثم ذبابة راشدة، وهي فترة زمنية معلومة، قد تستغرق عادة 10 أيام، وبتحديد مرحلة نمو الحشرة يمكن للخبراء أن يقدروا عمرها، ويربطوها بالفترة الزمنية لموت صاحب الجثة".