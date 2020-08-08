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النيابة العامة توجِّه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يدعو للتحريض المذهبي والشحن الطائفي

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي، وإثارة التعصب الديني، ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، فقد وجَّهت النيابة العامة بالقبض على المذكور استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من أنه المعني بالإجراء.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين إلى التحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية في سلوكياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية.

وحذر المصدر من ممارسة السلوكيات الخارجة عن الثوابت الوطنية، والمثيرة للفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، ومن نشر الأفكار المنحرفة والداعية إلى الكراهية أو التمييز والتحريض.. مشددًا على أن النيابة العامة لن تألو جهدًا في ملاحقة العابثين والخارجين على القانون، ومذكرًا بأن جهات الرصد في النيابة العامة تتابع وتراقب كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية والسلم الاجتماعي.

النيابة العامة

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النيابة العامة توجِّه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يدعو للتحريض المذهبي والشحن الطائفي
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي، وإثارة التعصب الديني، ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، فقد وجَّهت النيابة العامة بالقبض على المذكور استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من أنه المعني بالإجراء.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين إلى التحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية في سلوكياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية.

وحذر المصدر من ممارسة السلوكيات الخارجة عن الثوابت الوطنية، والمثيرة للفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، ومن نشر الأفكار المنحرفة والداعية إلى الكراهية أو التمييز والتحريض.. مشددًا على أن النيابة العامة لن تألو جهدًا في ملاحقة العابثين والخارجين على القانون، ومذكرًا بأن جهات الرصد في النيابة العامة تتابع وتراقب كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية والسلم الاجتماعي.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
10:54 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
12:29 AM

النيابة العامة توجِّه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يدعو للتحريض المذهبي والشحن الطائفي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
35,212

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداوَل، يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتحريض المذهبي والشحن الطائفي، وإثارة التعصب الديني، ونشر روح الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، فقد وجَّهت النيابة العامة بالقبض على المذكور استنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، وعملاً بالمادتين (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة التحقيق معه بعد التأكد من أنه المعني بالإجراء.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين إلى التحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية في سلوكياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية.

وحذر المصدر من ممارسة السلوكيات الخارجة عن الثوابت الوطنية، والمثيرة للفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، ومن نشر الأفكار المنحرفة والداعية إلى الكراهية أو التمييز والتحريض.. مشددًا على أن النيابة العامة لن تألو جهدًا في ملاحقة العابثين والخارجين على القانون، ومذكرًا بأن جهات الرصد في النيابة العامة تتابع وتراقب كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية واللحمة المجتمعية والسلم الاجتماعي.

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